  06.02.26, 06:00

«Этому не учат ни в школе, ни в обществе»: работодатели Ида-Вирумаа рассказали, чего не хватает у местных работников

“Нам завтра нужны два инженера и пара техников, но на месте просто нет подходящих кандидатов”, - говорит ида-вируский предприниматель. Но есть и такие, кто в ближайшие пять лет ожидает сокращений.
Будущее строительного сектора предприятиям Ида-Вирумаа представляется сравнительно светлым, чего не скажешь о некоторых других отраслях.
  Будущее строительного сектора предприятиям Ида-Вирумаа представляется сравнительно светлым, чего не скажешь о некоторых других отраслях.
  Foto: Николай Андреев
Планы малых и средних предприятий Ида-Вирумаа с помощью Turu-uuringute AS выясняли ученые TalTech и Тартуского университета. Исследователи пытались связаться с 1302 фирмами и организациями, но в итоге участвовали в подробном анонимном опросе руководители 258 компаний.
Как свидетельствуют результаты опроса, местный бизнес смотрит в будущее с осторожным оптимизмом, но страдает от нехватки у работников знаний и умений, причем чаще не хватает не узко профессиональных, а так называемых общих навыков: знания языков, умения планировать и организовывать собственную работу, пользоваться компьютером, разговаривать с клиентами, разрешать конфликты в коллективе и в целом – общаться с другими людьми.
По словам профессора коммуникационных исследований Тартуского университета Трийн Вихалемм, больше половины работодателей видят здесь проблему.

Нанять больше людей, чем уволить

Почти половина опрошенных руководителей малых и средних предприятий ожидают, что численность их персонала останется неизменной, около трети руководителей прогнозируют рост штата, и лишь шестая часть – сокращение.
В опрошенных компаниях в сумме занято около 3500 сотрудников, они планируют нанять еще 851 нового сотрудника и сократить 128 рабочих мест. Поскольку в опросе участвовали, в основном, небольшие фирмы, в большинстве случаев речь идет о найме или сокращении всего нескольких человек в следующие пять лет, и это не четкий план, а оценка, основанная на нынешней ситуации.
Наибольший потенциал для создания рабочих мест предприниматели видят в строительстве, обрабатывающей промышленности и научно-технической деятельности. Самая большая вероятность сокращения рабочей силы отмечается в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в сфере недвижимости.

Дефицит «мягких» и цифровых навыков

Несмотря на высокий уровень безработицы в Ида-Вирумаа (около 10% в конце 2025 года), работодатели сталкиваются с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы.
«Нам завтра нужны два инженера и пара техников, но на месте просто нет подходящих кандидатов. Некоторые кандидаты приходят, но их знания недостаточны или они быстро уходят», – рассказал исследователям один из работодателей, участвовавших в опросе (по условиям опроса, имена и названия фирм не раскрываются. - прим. ред.).
Но чаще работникам не хватает общих навыков, отмечают исследователи.
«Самая большая проблема – это недостаток “мягких навыков”: молодые люди не умеют общаться, у них нет мотивации к работе и понимания трудовой этики. Этому не учат ни в школе, ни в обществе», – сказал ученым еще один из работодателей.
«Вас нанимают за профессиональные навыки, а увольняют из-за отсутствия так называемых “мягких навыков”», – заметил третий участник опроса.

Опрошенные работодатели довольны общими навыками у 60% руководителей и специалистов в своих фирмах и менее, чем у 50% рабочих и обслуживающего персонала в сфере услуг.

Кадровик: есть разница между воротничками

Нарвский завод HANZA Mechanics не мог участвовать в исследовании, поскольку по количеству работников уже вырос до крупного предприятия, но благодаря этому здесь хорошо знают местный рынок труда. Старший специалист завода по персоналу Татьяна Ласимер отметила, что о нехватке именно «мягких навыков» говорят уже давно.
«Несколько лет назад я участвовала в обучениях Вирумааского колледжа TalTech для руководителей практики. Тогда я, честно скажу, была удивлена результатами исследования: soft skills очень сильно не хватает, и их нужно все больше развивать», - признает она.
Новая производственная площадка HANZA Mechanics открылась в Нарве в 2023 году.
  Новая производственная площадка HANZA Mechanics открылась в Нарве в 2023 году.
  Foto: Николай Андреев
По опыту Татьяны Ласимер, нехватка таких навыков является проблемой не для всех работников: «У нас это, в основном, касается “белых воротничков”, потому что на заводе у производственных рабочих проблематика все-таки связана с квалификационными требованиями и с практическими навыками».

Незнание языка более разнообразно, чем кажется

Недостаточное знание языков у работников ожидаемо назвали проблемой многие работодатели. Более половины из них считают, что сотрудникам нужно подтянуть эстонский. Сильнее всего это требуется в торговле, строительстве, транспорте и складском хозяйстве.
При этом все чаще требуется английский язык, и это связано с технологической модернизацией предприятий и международным сотрудничеством, в том числе обусловленным «зеленым переходом». По мнению работодателей, в достаточной для них мере владеют английским только пятая часть работников и треть менеджеров.
Вопреки стереотипам, не все в Ида-Вирумаа говорят по-русски: работодатели считают, что уровень владения русским языком достаточен у 80% работников.

Курсы нужно сделать более практическими

Исследование также затронуло вопрос эффективности краткосрочных курсов повышения квалификации, разработанных при поддержке Фонда справедливого перехода. Выяснилось, что, хотя такие курсы и мотивируют поначалу, они часто не дают четкого понимания следующих шагов в карьере, особенно тем, кто не учился много лет. Работодатели же хотят, чтобы работники не просто проходили интересные курсы, а быстро учились конкретным навыкам, нужным на работе.
«После двадцати лет работы на одном и том же заводе двухмесячный курс показался мне прыжком в неизвестность. Теперь я знаю, что учиться можно в любом возрасте, но пока не знаю, что делать с этими навыками», – рассказал ученым один из работников, пошедших на переобучение.

Статья продолжается после рекламы

Ученые по итогам исследования настоятельно рекомендуют, чтобы обучение было четко связано с конкретной должностью и карьерным ростом работника, происходило в реальных рабочих ситуациях, и чтобы сотрудников в учебе поддерживали наставники и карьерные консультанты. И для этих изменений требуется сотрудничество компаний, образовательных учреждений и Кассы по безработице.
Татьяна Ласимер рассказала, что Hanza Mechanics несколько лет назад удалось наладить успешное сотрудничество с Ида-Вируским центром профобразования в Нарве, Силламяэ и Йыхви. Завод получил от Центрального союза работодателей Эстонии звание лучшего регионального работодателя для практики.
«Нас воодушевляет, что нас привлекают к разработке новых программ и спрашивают, какие специалисты нам нужны», – сказала она.
Нарвское здание Ида-Вируского центра профобразования.
  Нарвское здание Ида-Вируского центра профобразования.
  Foto: Николай Андреев
Приведет ли новое исследование к изменениям и в краткосрочных курсах за счет Фонда справедливого перехода? На этот вопрос профессор Трийн Вихалемм ответила ДВ, что команда исследователей поддерживает связь с сотрудниками Минобразования, ответственными за обучение взрослых и профобразование. Они уже учитывают рекомендации ученых при заказе учебных курсов. Также ученые встретились с преподавателями, которые обучают взрослых в Ида-Вирумаа, и подготовили для них «образцы пакетов» учебных курсов.
«Мы планируем весной разработать более совершенную версию системы, поддерживающей принятие решений, и надеемся, что преподаватели начнут использовать ее при планировании обучения. Мы также рекомендовали разработать меры по мотивации и поддержке предпринимателей, которые хотят развивать навыки своих работников», – сообщила Трийн Вихалемм.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

