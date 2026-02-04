Rail Baltic, аэропорт и Mainor объединяют силы: в Юлемисте запустят стройки на полмиллиарда евро

Строительный сектор в преддверии нового года пребывает в ожидании, однако далеко не все верят в то, что рынок снова начнет оживать. При этом предприниматели сходятся во мнении, что результаты портят две острые проблемы.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.