Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,99%316,21
  • OMX Riga−0,02%891,79
  • OMX Tallinn−0,96%2 070,23
  • OMX Vilnius−0,69%1 399,81
  • S&P 500−1,41%6 785,91
  • DOW 30−1,24%48 886,84
  • Nasdaq −1,79%22 494,06
  • FTSE 100−0,87%10 312,12
  • Nikkei 225−0,88%53 818,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,3
  • OMX Baltic−0,99%316,21
  • OMX Riga−0,02%891,79
  • OMX Tallinn−0,96%2 070,23
  • OMX Vilnius−0,69%1 399,81
  • S&P 500−1,41%6 785,91
  • DOW 30−1,24%48 886,84
  • Nasdaq −1,79%22 494,06
  • FTSE 100−0,87%10 312,12
  • Nikkei 225−0,88%53 818,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,3
  • 04.02.26, 18:46

Rail Baltic, аэропорт и Mainor объединяют силы: в Юлемисте запустят стройки на полмиллиарда евро

В район Юлемисте в ближайшие годы инвестируют около 500 миллионов евро, чтобы к 2030 году создать международный транспортный узел, а также деловой и жилой район.
Руководитель Mainor Ülemiste Стен Пярнитс, глава Rail Baltic Estonia Анвар Салометс и председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике представили свое видение города будущего.
  • Руководитель Mainor Ülemiste Стен Пярнитс, глава Rail Baltic Estonia Анвар Салометс и председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике представили свое видение города будущего.
  • Foto: Свен Тупис
За масштабным проектом стоят три участника: Таллиннский аэропорт, Rail Baltic Estonia и Mainor Ülemiste.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 09.01.26, 08:19
ТОП налоговых должников: некоторые как будто берут у государства кредит, но очень дорогой
Налоговые должники откладывают уплату налогов государству, чтобы компании могли выжить, однако возникновению задолженностей способствуют и конфликты с деловыми партнерами.
Новости
  • 02.02.26, 14:19
Сроки поджимают: министр не согласовал изменения по трамваю Пельгуранна
За миллионы, высвобождающиеся из трамвайного проекта Лийвалайа, столице придется конкурировать с другими городами в рамках нового конкурса.
Новости
  • 20.12.25, 19:56
Торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за взрыва
В субботу вечером спасатели эвакуировали посетителей из торгового центра Ülemiste. Спасательный департамент подтвердил ERR, что пострадал один человек.
Новости
  • 12.12.25, 08:44
Строительный сектор завершает год пессимистично: «Уровень цен ужасно низкий»
Строительный сектор в преддверии нового года пребывает в ожидании, однако далеко не все верят в то, что рынок снова начнет оживать. При этом предприниматели сходятся во мнении, что результаты портят две острые проблемы.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.02.26, 18:21
Завод в Мустамяэ производит сверхточное оборудование для лунных миссий NASA
2
Новости
  • 03.02.26, 17:30
Astlanda планирует построить в Ласнамяэ новый жилой квартал
3
Новости
  • 03.02.26, 19:23
Страховая компания требует от владельца сгоревшего центра по переработке мусора несколько миллионов
4
Биржа
  • 04.02.26, 08:37
ТОП 1000: с Таллиннской биржи исчезли тысячи инвесторов
5
Новости
  • 04.02.26, 11:46
Один из самых мощных в Европе: в Харьюмаа открыли аккумуляторный парк стоимостью 85 млн евро
6
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками

Последние новости

Новости
  • 05.02.26, 16:59
Михал раскритиковал предложения Кариса: это противоречит принципиальным ценностям Эстонии
Новости
  • 05.02.26, 16:22
ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений
Новости
  • 05.02.26, 16:03
Оправданный по делу Tallinna Sadam Тынис Похла вернул себе долю в крупном концерне
Новости
  • 05.02.26, 14:42
Райво Варе: в мировой политике мы ментально вернулись в 19-й век
Биржа
  • 05.02.26, 14:31
Инвесторы – о падении акций Merko: поводов для панической распродажи нет
Крупный владелец получит 16 млн евро дивидендов
Биржа
  • 05.02.26, 13:24
Биткоин опустился до минимума с ноября 2024 года
Новости
  • 05.02.26, 12:22
Рост промышленности: Латвия обогнала Эстонию
Новости
  • 05.02.26, 11:37
Проверка не выявила нарушений: судно Baltic Spirit покинуло Эстонию

Сейчас в фокусе

В ТОПе инвесторов произошла лишь косметическая перестановка в тройке лидеров, но два крупнейших инвестора сохранили свои позиции.
Биржа
  • 04.02.26, 08:37
ТОП 1000: с Таллиннской биржи исчезли тысячи инвесторов
Весной 2023 года на мусороперерабатывающей станции Eesti Keskkonnateenused вспыхнул крупный пожар, который перекинулся на расположенный рядом центральный склад компании Pakendikeskus.
Новости
  • 03.02.26, 19:23
Страховая компания требует от владельца сгоревшего центра по переработке мусора несколько миллионов
Для всего Евросоюза установлены единые стандарты, и они существенно жестче прежних эстонских правил.
Подсказка
  • 04.02.26, 06:00
Новая директива вызывает вопросы. «Отрегулировать крипторынок – это как обложить налогом акции МММ»
Astlanda планирует построить обычный жилой квартал за муниципальными домами на улице Раадику.
Новости
  • 03.02.26, 17:30
Astlanda планирует построить в Ласнамяэ новый жилой квартал
Гендиректор Harmet Ало Тамм считает, что, несмотря на неопределенность, самые тяжелые времена уже позади.
Новости
  • 04.02.26, 15:07
Преодолевший трудности эстонский производитель модульных домов строит жилье в Украине вместе с японцами
1300 евро были переведены со счета клиентки Swedbank на счет канадской компании. Как утверждает клиентка – без ее разрешения или ведома.
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
В начале торгового дня акции на Копенгагенской бирже упали на 20%. Это крупнейшее внутридневное падение с июля.
Биржа
  • 04.02.26, 12:40
Novo Nordisk прогнозирует падение продаж, акции обвалились
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026