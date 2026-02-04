Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,25%319,36
  • OMX Riga−1,02%891,97
  • OMX Tallinn−0,3%2 090,28
  • OMX Vilnius−0,2%1 409,5
  • S&P 500−0,12%6 909,52
  • DOW 300,6%49 534,9
  • Nasdaq −0,69%23 093,99
  • FTSE 1001,37%10 455,9
  • Nikkei 225−0,78%54 293,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,96
  • 04.02.26, 16:25

Строительство жилых домов на пустыре в Ласнамяэ обойдется Astlanda как минимум в 80 млн евро

Строительство жилого квартала, рассчитанного примерно на тысячу человек, обойдется компании Astlanda Ehitus как минимум в 80 млн евро. По словам застройщика, ключевым вопросом станет поиск якорного арендатора для коммерческого здания.
Astlanda планирует построить квартал с жилыми и коммерческими зданиями за домами на улице Раадику.
  • Astlanda планирует построить квартал с жилыми и коммерческими зданиями за домами на улице Раадику.
  • Foto: Andres Haabu
На месте бывшей Школы связи Таллиннского политехникума и прилегающем пустыре площадью почти в гектар Astlanda Ehitus намерена построить девять восьмиэтажных жилых домов, одно восьмиэтажное и два четырехэтажных офисных здания, а также многоуровневую парковку. Кроме того, предусмотрено создание общественного парка.
