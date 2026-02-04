Назад 04.02.26, 16:25 Строительство жилых домов на пустыре в Ласнамяэ обойдется Astlanda как минимум в 80 млн евро Строительство жилого квартала, рассчитанного примерно на тысячу человек, обойдется компании Astlanda Ehitus как минимум в 80 млн евро. По словам застройщика, ключевым вопросом станет поиск якорного арендатора для коммерческого здания.

Astlanda планирует построить квартал с жилыми и коммерческими зданиями за домами на улице Раадику.

Foto: Andres Haabu

На месте бывшей Школы связи Таллиннского политехникума и прилегающем пустыре площадью почти в гектар Astlanda Ehitus намерена построить девять восьмиэтажных жилых домов, одно восьмиэтажное и два четырехэтажных офисных здания, а также многоуровневую парковку. Кроме того, предусмотрено создание общественного парка.