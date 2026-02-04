Строительство жилых домов на пустыре в Ласнамяэ обойдется Astlanda как минимум в 80 млн евро
Строительство жилого квартала, рассчитанного примерно на тысячу человек, обойдется компании Astlanda Ehitus как минимум в 80 млн евро. По словам застройщика, ключевым вопросом станет поиск якорного арендатора для коммерческого здания.
Astlanda планирует построить квартал с жилыми и коммерческими зданиями за домами на улице Раадику.
Foto: Andres Haabu
На месте бывшей Школы связи Таллиннского политехникума и прилегающем пустыре площадью почти в гектар Astlanda Ehitus намерена построить девять восьмиэтажных жилых домов, одно восьмиэтажное и два четырехэтажных офисных здания, а также многоуровневую парковку. Кроме того, предусмотрено создание общественного парка.
