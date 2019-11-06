Не дари на Рождество бесполезную ерунду, сделай пожертвование, которое спасёт чью-то жизнь

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Фонду борьбы с раком в эти дни как никогда нужна поддержка. Молодые и старые люди со всей Эстонии нуждаются в помощи – это больные раком люди, чьё лечение Больничной кассой не компенсируется, и надеяться они могут только на помощь благотворителей.

К нам обращается в среднем по человеку в день. Поэтому обращаемся с призывом ко всем предпринимателям – откажитесь от ненужных рождественских подношений своим работникам, парт­нёрам или клиентам. Вместо этого лучше сделайте от всей фирмы доброе дело – поддержите больных раком, подарив кому-то надежду на выздоровление и возможность жить дальше.

Призываем также все трудовые коллективы, общества и всевозможные организации по возможности отказаться от «обязательных» подарков друг другу – лучше сложите вместе все подарочные деньги и сделайте посредством Фонда борьбы с раком общий и самый дорогой подарок – подарите жизнь и надежду.

Предприятиям, решившим совершить от лица коллектива доброе дело (и дать знать об этом своим партнёрам), мы можем предложить различные рождественские благотворительные решения, исходя из нужд и предпочтений вашего предприятия.

Дополнительную информацию можно получить по адресу info@kingitudelu.ee или позвонив исполнительному руководителю Фонда борьбы с раком Катрин Кууземяэ (5592 2221) или члену правления Тойво Тянавсуу (527 6004).

«Я люблю помогать»: поддержи сферу, куда жертвуют меньше всего

В центре внимания начавшейся в октябре благотворительной кампании «Начало имеет значение. Пожертвуйте на образование», которую с октября инициирует благотворительная среда «Я люблю помогать», – образовательные организации, улучшающие условия работы детских садов и школ для тысяч детей и молодёжи.

«Мы видим, что среди пяти сфер благотворительной среды наименьшая сумма выделяется организациям образования. Это несколько парадоксальная ситуация, потому что именно организации, созданные для этих целей, имеют огромное влияние. С помощью регулярных пожертвований мы можем помочь детям меньше подвергаться травле в школе, поддержать талантливых ребят, создать более вдохновляющую школьную среду и оказать более существенную поддержку начинающим учителям», – поделилась своей озабоченностью руководитель поддержки и сотрудничества Swedbank Мерье Клопец.

По словам Пиркко Валге, директора фонда Heateo Sihtasutus, пожертвования в среде «Я люблю помогать», как правило, с каждым годом увеличиваются, но доля пожертвований в сфере образования остаётся неизменной. «Однако в сфере образования существуют острые проблемы, которые помогают решать эффективные добровольные объединения. Например, каждый пятый ребёнок страдает от травли, а каждый четвёртый начинающий учитель бросает работу уже в первый год», – сказал Валге.

Из всех пожертвований, сделанных в среде «Я люблю помогать», лишь 4% направляются в сферу образования, а 70% пожертвований – в организации, занимающиеся вопросами детей и животных.

Благотворительная среда «Я люблю помогать» призывает людей уделить особое внимание образовательным проблемам и поддержать организации, работающие над их решением. Жертвовать можно на программы «Школа без травли», «Молодёжь – в школу!», «Школа, поддерживающая начинающего учителя», «Программа замещения педагогов» и т. д. Ээва Эссе, Йоэль Острат, Карл Вильхельм Вальтер и Андрус Ваарик рассказали о проблемах в сфере образования с тем, чтобы привлечь больше пожертвований.

Более подробная информация: www.armastanaidata.ee/haridus.