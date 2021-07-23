Памятка: как распознать мошенников, выдающих себя за работников банка
Не перестают появляться сообщения о том, что люди получают звонки от мошенников, которые, выдавая себя за банковских служащих, пытаются выведать их данные, включая доступ к интернет-банку и PIN-коды. Поскольку попадание в такую ловушку обычно заканчивается потерей денег, банк Luminor напоминает о простых советах, как распознать попытку мошенничества и тем самым защитить свои активы.
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