Памятка: как распознать мошенников, выдающих себя за работников банка

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Не перестают появляться сообщения о том, что люди получают звонки от мошенников, которые, выдавая себя за банковских служащих, пытаются выведать их данные, включая доступ к интернет-банку и PIN-коды. Поскольку попадание в такую ловушку обычно заканчивается потерей денег, банк Luminor напоминает о простых советах, как распознать попытку мошенничества и тем самым защитить свои активы.