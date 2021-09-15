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dv.ee

15 сентября 2021 в 12:32 Поделиться:









Вопрос читателя: на работе нужно делать тест на коронавирус. Могу ли я выбирать тип теста?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: Работодатель ввел требование, по которому невакцинированные работники должны раз в неделю тестироваться. Работодатель закупил тесты, пробу для которых берут из носа, а мне это не нравится, мне хотелось бы пользоваться тестом по слюне. Имею ли я право требовать, чтобы работодатель мне это позволил?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант Инспекции труда по вопросам рабочей среды: Вопрос о том, какие принимать меры для предотвращения распространения вируса, работодатель решает на основании анализа рисков в рабочей среде. Из этого анализа должно явным образом следовать и обязательство по тестированию.