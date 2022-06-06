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    Юрист отвечает: может ли 15-летний подросток подрабатывать стрижкой газонов?

    Работодатель не имеет права заключать трудовой договор с несовершеннолетним и допускать его на работу, если работа угрожает здоровью работника.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: мы хотим предложить работу 15-летнему подростку на лето. Работа — косить газон бензиновой газонокосилкой. Кроме того, он выполнял бы легкие работы по благоустройству (вывоз мусора, покос триммером вокруг деревьев). Может ли 15-летний выполнять такую работу?

    Отвечает консультант Инспекции труда по вопросам рабочей среды Пирет Кальюла. В постановлении правительства Республики указано, что работодатель не имеет права заключать трудовой договор с несовершеннолетним и допускать его на работу, если работа угрожает здоровью работника.

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