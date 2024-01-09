Подсказка

Алексей Шишкин

10 января 2024 в 4:07









Касса по безработице в 2023 году поддержала более 400 новых бизнесов. Кто получил деньги?

Руководитель фирмы Numi OÜ Виталий Крахин, запустивший в Эстонии производство мягкой мебели, был в 2023 году одним из получателей субсидии EVAT от Кассы по безработице. Фото: Andras Kralla

В 2023 году субсидии на запуск бизнеса в Эстонии от Кассы по безработице получили 412 начинающих предпринимателей. Кто получил деньги на открытие своего дела, и какие ключевые недостатки видит ведомство в отклоненных бизнес-планах?

Субсидии на открытие бизнеса (EVAT) в Эстонии действуют постоянно, претендовать на них может любой официально зарегистрированный безработный, находящийся в поиске работы, пенсионер или получатель пособия спасательной службы. Подать заявку на ее получение можно в любой момент. Претендовать на субсидию могут в том числе иностранцы, переехавшие в Эстонию и имеющие действующий вид на жительство. Максимальный размер субсидии – 6000 евро. При этом для семейного бизнеса (если бизнес-план подают оба супруга) сумма может быть вдвое большей.

«Если возможность стать предпринимателем обсуждалась с консультантом или карьерным консультантом, то человек должен пройти обучение предпринимательству. Если человек имеет экономическое образование или опыт ведения бизнеса, он может начать готовить бизнес-план самостоятельно», – рассказал ДВ специалист по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль.

Важным преимуществом субсидии на открытие бизнеса от Кассы по безработице является то, что учреждение исходит из того, что любой бизнес-план, который стоит реализовать, получает поддержку. Это сумма, которую не нужно возвращать в будущем.

При этом получение поддержки Касса по безработице не оставляет начинающего предпринимателя один на один с рынком – в течение двух лет участникам программы поддержки предлагают дополнительные возможности и тренинги, уверяют в учреждении. «Наши данные показывают, что по большей части люди чувствуют себя очень хорошо, а компании, которые мы поддерживаем, жизнеспособны», – отметил представитель Кассы в беседе с ДВ.

Кто получил деньги

По статистике, с 2015 года субсидии ежегодно получают чуть более чем 400 начинающих предпринимателей. Исключением был 2021 год, тогда денежные средства касса представила 620 начинающим предпринимателям.

Всего в 2023 году поддержку EVAT получили 412 новых бизнеса, всего подано было 1133 заявки. Для сравнения, в 2022 году из 1168 заявок учреждение поддержало ровно 400. По состоянию на вторую неделю января 2024-го уже 5 бизнес-планов были поддержаны кассой.

Из получивших поддержку в 2023 году начинающих предпринимателей 371 был зарегистрированным безработным, 41 – пенсионером. Большинство удовлетворенных заявок (358) подано эстоноязычными жителями страны, также субсидии получили 47 русскоязычных претендентов и 7 начинающих бизнесменов, говорящих на других языках. Больше половины удовлетворенных заявок подали женщины.

Секрет хорошего плана

Как подчеркивают в Кассе по безработице, при подаче бизнес-плана нужно использовать определенную структуру, проект должен состоять из ряда обязательных частей. Структуру для бизнес-плана можно найти на сайте кассы, там же размещены вопросы, ответы на которые стоит продумать при разработке стратегии своего дела.

«Будет очень полезно, если вы попросите отзыв о бизнес-плане у тренера, бизнес-консультанта или знакомого предпринимателя. Я бы отметил, что самый важный аспект заключается в том, что бизнес-план должен быть реалистичным, то есть его можно реализовать. Когда я готовлю для себя бизнес-план, важно подумать, смогу ли я его реализовать», – заметил представитель Кассы по безработице Лаури Кооль.

Кооль отмечает, что в случае, если бизнес-план отклонен, в решении об отказе излагаются его недостатки и пояснения, почему грант не будет предоставлен. На основании этих сведений заявитель может доработать заявку. По словам представителя кассы, часть претендентов в 2023 году подавала план дважды или даже трижды и получала деньги только после его доработки: «Цель состоит в том, чтобы человек получил хороший план создания жизнеспособного бизнеса, обеспечивающего работу как ему, так и другим людям».

Ключевым недостатком отклоненных планов Кооль назвал недостаточную или недостоверную информацию в заявках.

«Если обобщать, то проблема бизнес-планов в том, что они поверхностные, в них недостаточно информации о том, что и как планируется, каковы затраты, какие и когда будут доходы. Обязательно стоит изучить сферу деятельности, в которой вы начнете работать, если конкуренция в этой сфере сильная, то вам следует задуматься, что особенного в вашей фирме, почему именно эта новая компания должна быть успешнее и лучше», – резюмировал представитель кассы.