    Нотариус: при наследовании имущественные отношения супругов часто трактуют неверно

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    По словам таллиннского нотариуса Кристель Янесе, зачастую люди неверно истолковывают влияние выбора имущественных отношений.

    При подаче заявления о заключении брака супруги выбирают общность имущества, или раздельность имущества, или зачет прироста имущества. Во время брака изменить вид имущественных отношений можно путем заключения нотариально заверенного брачного контракта. В случае раздельности имущества или зачета прироста имущества совместного имущества у супругов не возникает.

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