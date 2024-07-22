    Новый законопроект расширит возможность для гибкого рабочего графика

    Коллективный договор не обязывает заключать договор о гибком рабочем времени, но дает возможность это сделать.Фото: Pexels

    Новый пакет поправок к Закону о трудовых договорах влечет за собой значительные изменения, позволяющие работодателям и работникам заключать гибкие соглашения о рабочем времени.

    Портал Personaliuudised пишет, что согласно законопроекту, заключение гибких соглашений о рабочем времени возможно для работников, которые получают начальное, среднее или высшее образование, являются пенсионерами или досрочно вышедшими на пенсию лицами, имеют ограниченные трудовые возможности или для которых эта возможность предусмотрена коллективным договором.

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