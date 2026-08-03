Условия поддержки крупных инвестиций изменятся: порог снизят, а круг получателей расширят

Если Эстонии удастся добиться своего и вторая часть системы торговли квотами на выбросы, то есть ETS 2, будет отменена, страна лишится до 186 млн евро. Большая часть этой суммы должна была пойти на почти миллиардную программу поддержки реновации многоквартирных домов.
Доходный дом на Хийумаа, отреновированный за 2 миллиона евро, стал предметом спора хозяйствующих субъектов: строителям не заплатили сотни тысяч евро, девелопер не намерен выплачивать эти деньги до завершения всех работ. Стороны готовятся к битве в суде.
Общество постоянно слышит о сокращениях расходов, новых налогах, бюджетных ограничениях и необходимости экономить. Но люди практически не слышат ответа на главный вопрос: каким образом Эстония собирается стать богаче через десять или двадцать лет? У государства должна существовать экономическая стратегия, пишет предприниматель и политик Николай Дегтяренко (Parempoolsed).
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.