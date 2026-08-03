Условия поддержки крупных инвестиций изменятся: порог снизят, а круг получателей расширят

Общество постоянно слышит о сокращениях расходов, новых налогах, бюджетных ограничениях и необходимости экономить. Но люди практически не слышат ответа на главный вопрос: каким образом Эстония собирается стать богаче через десять или двадцать лет? У государства должна существовать экономическая стратегия, пишет предприниматель и политик Николай Дегтяренко (Parempoolsed).