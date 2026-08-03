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Условия поддержки крупных инвестиций изменятся: порог снизят, а круг получателей расширят

Министерство экономики и коммуникаций сделает поддержку крупных инвестиций более доступной для компаний.
«Крупные инвестиции не придут к нам сами собой», – заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
  • «Крупные инвестиции не придут к нам сами собой», – заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
  • Foto: Andras Kralla
Минимальный размер инвестиций снизится со 100 млн до 70 млн евро. Для приоритетных проектов порог составит 35 млн евро, а в оборонной промышленности – 20 млн евро, сообщило министерство.
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