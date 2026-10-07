Родительский отпуск без ущерба для пенсии: как сохранить накопления
Родительский отпуск меняет не только доход семьи, но и привычный порядок пенсионных накоплений. При этом часть взносов продолжает осуществлять государство, а увеличить накопления можно через третью пенсионную ступень.
С 2026 года в Эстонии действует вариант оформления родительского пособия, при котором официальным получателем может быть отец – при этом он имеет право продолжать работать на полной ставке. Представители эстонских компаний, входящие в рабочую группу Эстонского общества управления персоналом (PARE), перечислили возможные «подводные камни» этой схемы для новоиспеченных матерей.
Какие возможности есть у члена правления в связи с отпуском по беременности и родам, родительским отпуском, а также пособиями, чем они отличаются от прав работника по трудовому договору, и какие шаги стоит заранее учесть как члену правления, так и компании, объясняют эксперты из компании BDO Eesti.
Работодатель имеет право в одностороннем порядке подготовить график отпусков, учитывая разумные пожелания работников. Отсутствие утвержденного графика может поставить работодателя в затруднительное положение.
Может ли работник, по закону уведомив работодателя как минимум за 30 дней, подать заявление с просьбой, например, с ноября по апрель находиться в отпуске по уходу за ребенком каждый вторник и четверг, а работать по понедельникам, средам и пятницам?
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.