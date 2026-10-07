Родительский отпуск без ущерба для пенсии: как сохранить накопления

Какие возможности есть у члена правления в связи с отпуском по беременности и родам, родительским отпуском, а также пособиями, чем они отличаются от прав работника по трудовому договору, и какие шаги стоит заранее учесть как члену правления, так и компании, объясняют эксперты из компании BDO Eesti.