В деле о банкротстве ERIAL заявлены требования, более тысячи вкладчиков все еще не объявились
Из примерно 1600 человек, которые ждали возврата денег из обанкротившегося кредитно-сберегательного общества ERIAL, к установленному сроку заявили свои требования в рамках банкротного производства лишь немногие.
Хотя руководившие ERIAL Илья Дягелев и Даниэла Дальберг-Дягелева были признаны виновными в инвестиционном мошенничестве, это не решило проблему вкладчиков. Суд прекратил санацию кооператива, и к настоящему времени он признан банкротом. Из примерно 1600 вкладчиков многие – пожилые люди, некоторые из них уже ушли из жизни.
По словам банкротного управляющего ERIAL Тармо Петерсона, сейчас идет проверка требований, и по предварительным подсчетам к сроку было подано 256 заявлений на общую сумму от четырех до пяти миллионов евро.
Банкротный управляющий ERIAL признал, что от кредитно-сберегательного кооператива осталось пустое место – помимо недвижимости, исчезли и ипотечные кредиты, имеющие ключевое значение для возврата средств.
«У Тартуского кредитно-сберегательного общества очень мало времени, чтобы выйти из ситуации», – оценивает юрист Эрки Писуке, вокруг которого в последние полгода сплотились вкладчики. Они требуют семизначную сумму.
