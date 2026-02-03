Назад 04.02.26, 08:12 В деле о банкротстве ERIAL заявлены требования, более тысячи вкладчиков все еще не объявились Из примерно 1600 человек, которые ждали возврата денег из обанкротившегося кредитно-сберегательного общества ERIAL, к установленному сроку заявили свои требования в рамках банкротного производства лишь немногие.

Хотя руководившие ERIAL Илья Дягелев и Даниэла Дальберг-Дягелева были признаны виновными в инвестиционном мошенничестве, это не решило проблему вкладчиков. Суд прекратил санацию кооператива, и к настоящему времени он признан банкротом. Из примерно 1600 вкладчиков многие – пожилые люди, некоторые из них уже ушли из жизни.

Foto: Andras Kralla

По словам банкротного управляющего ERIAL Тармо Петерсона, сейчас идет проверка требований, и по предварительным подсчетам к сроку было подано 256 заявлений на общую сумму от четырех до пяти миллионов евро.