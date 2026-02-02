Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами

Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, утверждает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он выпустил книгу о том, как российская спецслужба ФСБ следила за происходящим в крупнейшем скандинавском банке. Следила ФСБ и за самим журналистом.