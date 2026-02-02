Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами
Swedbank оказался под влиянием ФСБ и стал инструментом в скрытой войне Владимира Путина против Запада, рассказали шведские журналисты Аксель Горд Хумлесьё и Ларс Берге на презентации книги «Медовая ловушка».
Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, утверждает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он выпустил книгу о том, как российская спецслужба ФСБ следила за происходящим в крупнейшем скандинавском банке. Следила ФСБ и за самим журналистом.
В распоряжении американского издания BuzzFeed и Международного консорциума журналистов-расследователей оказалось 2100 рапортов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, которые касаются сомнительных банковских переводов на общую сумму более двух триллионов долларов. Как пишет газета Eesti Päevaleht, изучавшая документы, примерно в каждом десятом рапорте упомянута Эстония.