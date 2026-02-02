Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,74%6 990,53
  • DOW 301,05%49 407,26
  • Nasdaq 0,89%23 671,17
  • FTSE 1001,15%10 341,56
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,21
  • 02.02.26, 16:49

Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами

Swedbank оказался под влиянием ФСБ и стал инструментом в скрытой войне Владимира Путина против Запада, рассказали шведские журналисты Аксель Горд Хумлесьё и Ларс Берге на презентации книги «Медовая ловушка».
Авторы книги «Медовая ловушка» о деле Swedbank и отмывании денег Аксель Горд Хумлесьё (на переднем плане) и Ларс Берге (на заднем плане) в четверг раздавали автографы в редакции Äripäev.
  • Авторы книги «Медовая ловушка» о деле Swedbank и отмывании денег Аксель Горд Хумлесьё (на переднем плане) и Ларс Берге (на заднем плане) в четверг раздавали автографы в редакции Äripäev.
  • Foto: Liis Treimann
«Банки и банкиры представляли особый интерес для ФСБ, потому что ФСБ была глубоко вовлечена в систему отмывания денег, – сказал Хумлесьё. – Разумеется, это касалось и Эстонии».
