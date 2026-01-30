Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%320,45
  • OMX Riga−0,13%932,21
  • OMX Tallinn0,19%2 089,38
  • OMX Vilnius−0,06%1 421,51
  • S&P 500−0,43%6 939,03
  • DOW 30−0,36%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,51%10 223,54
  • Nikkei 225−0,97%52 805,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,54
  • 02.02.26, 06:00

Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер

В первые годы после Освободительной войны «сырные короли» Яан и Пеэтер Муна были одними из самых богатых людей Эстонии. Они зарабатывали на сыре и масле, льне и торфе, в недвижимости и собственном кредитно-сберегательном обществе. Но успех оказался хрупким – мания контроля у стареющих дельцов и погоня за прибылью почти довели семью до банкротства.
Один из братьев Муна, Яан, был спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту Элиэля Сааринена. Это было недешево, ведь финский мастер был в ту пору одним из самых модных и высокооплачиваемых мастеров всей Европы.
  • Foto: SA Tartu Pauluse Kirik / Аре Тралла
Сегодня, составляя топы богачей, мы опираемся на твердые цифры из отчетности, которую предприниматели обязаны публиковать по закону. Но о тех, кто были самыми состоятельными дельцами Эстонии между Первой и Второй мировыми войнами мы знаем только по косвенным признакам – например, по размеру уплаченных налогов или оценкам современников. Среди претендентов на титул «эстонских Рокфеллеров» – семья промышленников Пухков, оружейный магнат Борис Линде и даже бывший трактирщик из Ярвамаа, сколотивший состояние на извести, Карл Кадак.
На титул самых состоятельных претендовала и тартуская семья Муна. Еще в 1920-х газеты именовали их «самыми богатыми в Эстонии» или скромнее – «самыми богатыми в Тартумаа». И это был больше, чем газетный штамп: состояние Муна, и правда, казалось внушительным.
Семья, несущая золотые яйца
В конце XIX века балтийские немцы, до того почти единолично властвовавшие в местной экономической жизни, были вынуждены пустить эстонцев в торговлю, промышленность и сельское хозяйство. Этим историческим шансом воспользовались в том числе братья Яан (1862 года рождения) и Пеэтер (1864) Муна, выходцы из многодетной крестьянской семьи в Тартуском уезде. Еще в эпоху баронов-мызников они стали брать в аренду не усадьбы целиком, а права на прием от крестьян молока и его переработку в сыр и масло.
Братья Муна торговали молочными продуктами не только в Эстонии и Петербурге, как большинство конкурентов, но и начали экспортировать эстонские продукты за пределы Российской Империи. Яан Муна к тому же сделал ставку на еще одну отрасль с экспортным потенциалом – выращивание льна. Уже к началу 1900-х годов братья начали инвестировать заработанный капитал в недвижимость. Яан купил городской дом в Выру, а затем и в Тарту, а амбициозный Пеэтер сделался одним из первых эстонцев-помещиков. В 1907 году он приобрел в собственность мызу Юленурме, а через десять лет – мызу Улила.
Мыза Юленурме. В 1907 году Пеэтер Муна стал одним из первых помещиков-эстонцев, преодолев сопротивление закрытого круга немецких аристократов-землевладельцев.
  • Мыза Юленурме. В 1907 году Пеэтер Муна стал одним из первых помещиков-эстонцев, преодолев сопротивление закрытого круга немецких аристократов-землевладельцев.
  • Foto: muis.ee
Пеэтер был близок с одним из основателей эстонского государства, политиком Яаном Тыниссоном. В 1902 году они вместе учредили в Тарту первое в стране кредитно-сберегательное общество Eesti Laenu- ja Hoiuühisus. Через него Муна помогал финансировать в том числе возведение театра «Ванемуйне». А Яан Муна стал спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту финна Элиэля Сааринена, одного из самых дорогих архитекторов Европы той эпохи. Пеэтер поддерживал деньгами другой тартуский приход – кирху Святой Марии. Еще перед революцией братьев уважительно стали именовать «сырными королями».
Фирменный бланк компании Пеэтера Муна: фамилия указана как Мунна, на немецкий манер.
  • Фирменный бланк компании Пеэтера Муна: фамилия указана как Мунна, на немецкий манер.
  • Foto: kambja.info
После отречения императора семья Муна активно поддержала эстонских борцов сначала за автономию, а затем и независимость. В 1917 году Пеэтер Муна оплатил снаряжение эстонских национальных частей в российской армии. В годы Освободительной войны учительская рота из Тарту базировалась в усадьбе Юленурме, где Муна подкармливал бойцов бесплатным сыром.
Инвестиции в электричество обернулись крахом
После войны Муна по-прежнему были очень богаты. Хотя младшему брату пришлось поделиться с молодой республикой частью усадебных земель, сама фирма и сырные заводы продолжали успешно работать на экспорт. В начале 1920-х Яан Муна даже купил несколько автомобилей, чтобы забирать молоко с удаленных хуторов Вырумаа. А крупнейшим проектом семьи стала электростанция Улила.
