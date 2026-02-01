Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,15%320,45
  • OMX Riga−0,13%932,21
  • OMX Tallinn0,19%2 089,38
  • OMX Vilnius−0,06%1 421,51
  • S&P 500−0,43%6 939,03
  • DOW 30−0,36%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,51%10 223,54
  • Nikkei 225−0,1%53 322,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,54
  • OMX Baltic0,15%320,45
  • OMX Riga−0,13%932,21
  • OMX Tallinn0,19%2 089,38
  • OMX Vilnius−0,06%1 421,51
  • S&P 500−0,43%6 939,03
  • DOW 30−0,36%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,51%10 223,54
  • Nikkei 225−0,1%53 322,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,54
  • 01.02.26, 12:53

«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы

Ночная жизнь Таллинна переживает кризис: легендарные клубы закрываются или меняют формат, владельцы сами встают за стойку, а двери заведений остаются запертыми полнедели. Venus Club удерживается на плаву ценой постоянных инвестиций и сокращения рабочих дней с шести до трёх.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Julia-Maria Linna
По словам члена правления Venus Club Кардо Кыйва, чтобы остаться в игре, клубу приходится непрерывно вкладываться в обновление техники и интерьера, при этом владельцы работают ночами барменами, чтобы контролировать качество и снижать расходы, передает Ärileht.
После пандемии клуб отказался от работы в будни: теперь он открыт три дня в неделю, что, по оценке Кыйва, помогло сократить убытки от пустых вечеров, когда «ты по сути просто топишь дом и платишь людям зарплаты».
Работа в клубе для многих стала подработкой — в месяц набирается семь–восемь смен, а основной расход заведения по-прежнему составляют зарплаты. Несмотря на это, по итогам 2024 года Venus Club ещё показал прибыль, но тренд ясен. «Выживут только единицы, и с этим ничего не поделаешь, такова жизнь», — подчеркнул Кыйв.

Статья продолжается после рекламы

В январе стало известно, что в Таллинне прекращает работу известный ночной клуб. Последняя вечеринка в открытом в 1994 году Café Amigo, расположенном на нулевом этаже гостиницы Viru, состоится 28 февраля.
По словам руководителя Café Amigo Тармо Ымблуса, содержание заведения перестало себя оправдывать.
«С каждым годом количество гостей неуклонно сокращалось, тогда как расходы росли», — отмечал он, добавив, что рост гонораров артистов при отсутствии публики делал работу клуба экономически невозможной. Клубу также не удалось привлечь новое поколение посетителей: основная аудитория со временем отошла от ночной жизни.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 26.01.26, 15:11
Ночной клуб, зеленые коктейли и спонтанная сделка: неожиданные ошибки опытных инвесторов
Рэпер Сэм и инвестор в недвижимость Эле‑Рийн Кулламя‑Головин вспомнили истории о 15‑кратном кредитном плече и зеленых коктейлях по пять евро, которые закончились сделкой с недвижимостью.
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
В Таллинне прекращает работу известный ночной клуб. Последняя вечеринка в открытом в 1994 году Café Amigo, расположенном на нулевом этаже гостиницы Viru, состоится 28 февраля.
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
Сотрудница, пришедшая в Bolt в первые годы работы, заняла сотни тысяч евро у руководителей компании, чтобы открыть первый в Эстонии частный караоке-бар. Теперь ей предстоит суд из-за долга в 100 000 евро перед арендодателем.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
2
Эпицентр
  • 30.01.26, 06:00
«Вместо боеприпасов в Эстонии сбрасываем с дрона банки от йогурта»
3
Новости
  • 30.01.26, 13:48
Хандо Суттер видит тревожные изменения. «В Эстонию инвестировать особого смысла нет, скорее — в Литву»
4
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
5
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
6
Новости
  • 29.01.26, 14:15
Предприниматель открыл бизнес из-за увлечения сына: клиенты приезжают даже из Франции

Последние новости

Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
Биржа
  • 31.01.26, 16:23
Новая ИИ-модель Google обрушила акции производителей видеоигр
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
Новости
  • 31.01.26, 14:02
Награжденный президентом инвестор: когда людям слишком хорошо живется, они уже не хотят рисковать
Новости
  • 31.01.26, 12:17
Трамп выдвинул своего консультанта Кевина Уорша на пост председателя ФРС
Биржа
  • 31.01.26, 11:53
Цена на серебро обвалилась более чем на 30%
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса

Сейчас в фокусе

Крупный предприниматель Йоаким Хелениус привлек в правление производителя окон Fenestra руководителей недавно обанкротившейся компании Rekman.
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
Сеть зоомагазинов Kika, насчитывающая 50 торговых точек, по итогам прошлого финансового года ушла в убыток.
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
В последние недели цены на драгоценные металлы быстро росли. Теперь ситуация изменилась.
Биржа
  • 31.01.26, 11:53
Цена на серебро обвалилась более чем на 30%
С десятого раза дошло: правительство начинает борьбу с мошенниками.
Mнения
  • 30.01.26, 16:42
Делов-то: деньги украли, вопросы остались
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 31.01.26, 16:23
Новая ИИ-модель Google обрушила акции производителей видеоигр
Литва демонстрирует агрессивный рост и догнала Эстонию по созданию добавленной стоимости. В то же время Эстония, по словам главы Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттера, застряла в зоне комфорта.
Новости
  • 30.01.26, 13:48
Хандо Суттер видит тревожные изменения. «В Эстонию инвестировать особого смысла нет, скорее — в Литву»
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026