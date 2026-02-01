Назад 01.02.26, 12:53 «Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы Ночная жизнь Таллинна переживает кризис: легендарные клубы закрываются или меняют формат, владельцы сами встают за стойку, а двери заведений остаются запертыми полнедели. Venus Club удерживается на плаву ценой постоянных инвестиций и сокращения рабочих дней с шести до трёх.

Иллюстративное фото.

Foto: Julia-Maria Linna

По словам члена правления Venus Club Кардо Кыйва, чтобы остаться в игре, клубу приходится непрерывно вкладываться в обновление техники и интерьера, при этом владельцы работают ночами барменами, чтобы контролировать качество и снижать расходы, передает Ärileht.

После пандемии клуб отказался от работы в будни: теперь он открыт три дня в неделю, что, по оценке Кыйва, помогло сократить убытки от пустых вечеров, когда «ты по сути просто топишь дом и платишь людям зарплаты».

Работа в клубе для многих стала подработкой — в месяц набирается семь–восемь смен, а основной расход заведения по-прежнему составляют зарплаты. Несмотря на это, по итогам 2024 года Venus Club ещё показал прибыль, но тренд ясен. «Выживут только единицы, и с этим ничего не поделаешь, такова жизнь», — подчеркнул Кыйв.

В январе стало известно, что в Таллинне прекращает работу известный ночной клуб. Последняя вечеринка в открытом в 1994 году Café Amigo, расположенном на нулевом этаже гостиницы Viru, состоится 28 февраля.

По словам руководителя Café Amigo Тармо Ымблуса, содержание заведения перестало себя оправдывать.

«С каждым годом количество гостей неуклонно сокращалось, тогда как расходы росли», — отмечал он, добавив, что рост гонораров артистов при отсутствии публики делал работу клуба экономически невозможной. Клубу также не удалось привлечь новое поколение посетителей: основная аудитория со временем отошла от ночной жизни.