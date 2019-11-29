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ФОТО: как прошло награждение лучших компаний страны

Вчера в историческом здании машинного зала фабрики Лютера, в котором расположены редакции Äripäev и "Деловых ведомостей", состоялось торжественное награждение лучших предприятий страны, возглавивших рейтинг ТОП100.

Председатель правления LTH-Baas Антон Малюгин (в центре), главный редактор ДВ Полина Волкова, главный редактор Äripäev Меэлис Мандель. Фото: Kristi Sits

Самой успешной компанией страны стало предприятие LTH-Baas. Второе место заняла компания Nordmet AS, а третье и четвертое место поделили Cleveron AS и NPM Silmet OÜ.