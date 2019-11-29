ТОП 100: Оборот Cleveron совершил гигантский скачок

Третье и четвертое место в ТОПе 100 самых успешных компаний Эстонии вместе с NPM Silmet OÜ заняла компания из Вильянди Cleveron AS. Cleveron производит роботизированные почтовые автоматы, ее крупнейший клиент - американская розничная сеть Walmart.

Руководитель и акционер Cleveron Арно Кютт Фото: Андрас Кралла

В 2018 году Cleveron сосредоточилась на увеличении охвата глобального рынка. Сейчас компании-ритейлеры сталкиваются с вызовами, связанными с ростом объемов электронной торговли. Решения Cleveron помогают справиться с этими проблемами, позволяя предприятиям сэкономить как торговые площади, так и время, которые работники тратят на передачу посылок.