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    Chemi-Pharm - лидер ТОПа предприятий химической промышленности

    Первое место среди самых успешных предприятий химической промышленности по результатам 2020 года заняла компания AS Chemi-Pharm, которой удалось увеличить объемы производства в четыре раза.

    Chemi-Pharm была признана лучшим предприятием Эстонии 2021 года (на фото в центре - руководитель компании Кристо Тимберг).Фото: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
    Chemi-Pharm производит дезинфицирующие, косметические и фармацевтические препараты. В начале октября она была признана лучшим предприятием Эстонии 2021 года.
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