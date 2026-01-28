Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,09%318,82
  • OMX Riga0,15%936,79
  • OMX Tallinn0,14%2 079,28
  • OMX Vilnius−0,17%1 416,75
  • S&P 5000,41%6 978,6
  • DOW 30−0,83%49 003,41
  • Nasdaq 0,91%23 817,1
  • FTSE 1000,58%10 207,8
  • Nikkei 225−0,04%53 314,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,83
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,46
  • 28.01.26, 06:00

ТОП дивидендов: миллионеры неожиданно подняли планку

ТОП дивидендов показывает, что в этом году для попадания в первую сотню нужно было получить более 1 млн евро дивидендов.
Впервые возглавивший рейтинг дивидендов Таавет Хинрикус – один из немногих предпринимателей Эстонии, чья стоимость активов превышает 1 млрд евро.
  Впервые возглавивший рейтинг дивидендов Таавет Хинрикус – один из немногих предпринимателей Эстонии, чья стоимость активов превышает 1 млрд евро.
  • Foto: Andras Kralla
Лидером нынешнего рейтинга стал Таавет Хинрикус – сооснователь компании Wise, акции которой котируются на Лондонской бирже. О рекордных дивидендах, которые Хинрикус получил весьма нетипичным способом, Äripäev подробно писал в декабре.
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
Русскоязычные предприниматели, выплатившие самые крупные дивиденды, исповедуют старый добрый принцип: деньги любят тишину. Прежний победитель Олег Осиновский на этот раз ограничился скромной суммой: в турбулентную эпоху Трампа главной ценностью опять становится cash, говорит он.
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
Фраза «меньше слов, больше дела» хорошо характеризует стиль ведения бизнеса и общения с общественностью владельцев Baltic Maritime Logistics Group (BMLG). Этот концерн с выдающейся прибылью возглавляют те, кто получают одни из крупнейших дивидендов в Эстонии.
Новости
  • 26.01.26, 17:16
Филиал H&M в Эстонии выплатил несколько миллионов дивидендов
Эстонская фирма, принадлежащая шведскому продавцу одежды H&M Group, выплатила за 2024 год несколько миллионов в виде дивидендов. Операционная прибыль компании составила 2 миллиона евро, а чистая прибыль — около 1,6 миллиона евро.
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
Налогово-таможенный департамент в борьбе с налоговыми схемами стал действовать более превентивно и системно. По словам налогового эксперта Ранно Тингаса, ведомство стало даже суровее.
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

1
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
2
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
3
Новости
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
4
Новости
  • 26.01.26, 17:49
РФ закончит ремонт пункта пропуска в Ивангороде к концу 2026 года
5
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
6
Новости
  • 26.01.26, 08:41
Горькая правда о проданном Netflix стартапе из Пярну: работники остались без денег

Mнения
  • 28.01.26, 08:46
Юлия Линде: на рынке квартир Харьюмаа заметна скрытая коррекция
Новости
  • 28.01.26, 08:16
Министр инфраструктуры: Тартуское и Пярнуское шоссе надо сделать четырехполосными к 2035 году
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
ТОП дивидендов: миллионеры неожиданно подняли планку
Новости
  • 27.01.26, 19:08
Кто выиграет от торгового соглашения ЕС и Индии: пиво, автопром и сталь
Новости
  • 27.01.26, 18:52
Главе Tallinna Sadam не терпится начать строительство. «Для нас это знаковое решение»
  • 27.01.26, 17:20
Время действовать: государство усиливает поддержку инвесторов вне Таллинна
Новости
  • 27.01.26, 16:36
20 млрд дополнительного дохода: государство хочет компенсировать нехватку рабочей силы с помощью ИИ

Тармо Нурметало руководит одним из крупнейших концернов Эстонии, где в общей сложности работает около 1000 человек.
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай
Новости
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
Визуализация будущего района вокруг порта Ванасадам.
Новости
  • 27.01.26, 13:55
Tallinna Sadam получил зеленый свет для масштабного проекта застройки
По словам вице-мэра Тийта Терика, расширение отеля Oru выглядит как пришитый к пуговице пиджак.
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
Издание Politico пишет, что отношения Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются.
Новости
  • 26.01.26, 18:57
Politico: Каллас назвала фон дер Ляйен «диктатором», отношения в руководстве ЕС ухудшаются
Если акции стран Балтии у нескольких поставщиков услуги можно покупать и продавать бесплатно, то в случае с иностранными акциями конкуренция становится жесткой.
Биржа
  • 27.01.26, 08:38
Большой анализ комиссий: не платите ли вы инвестируя слишком много?
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

