ТОП дивидендов: миллионеры неожиданно подняли планку

Впервые возглавивший рейтинг дивидендов Таавет Хинрикус – один из немногих предпринимателей Эстонии, чья стоимость активов превышает 1 млрд евро.
Foto: Andras Kralla
Лидером нынешнего рейтинга стал Таавет Хинрикус – сооснователь компании Wise, акции которой котируются на Лондонской бирже. О рекордных дивидендах, которые Хинрикус получил весьма нетипичным способом, Äripäev подробно писал в декабре.
Русскоязычные предприниматели, выплатившие самые крупные дивиденды, исповедуют старый добрый принцип: деньги любят тишину. Прежний победитель Олег Осиновский на этот раз ограничился скромной суммой: в турбулентную эпоху Трампа главной ценностью опять становится cash, говорит он.
Фраза «меньше слов, больше дела» хорошо характеризует стиль ведения бизнеса и общения с общественностью владельцев Baltic Maritime Logistics Group (BMLG). Этот концерн с выдающейся прибылью возглавляют те, кто получают одни из крупнейших дивидендов в Эстонии.
Эстонская фирма, принадлежащая шведскому продавцу одежды H&M Group, выплатила за 2024 год несколько миллионов в виде дивидендов. Операционная прибыль компании составила 2 миллиона евро, а чистая прибыль — около 1,6 миллиона евро.