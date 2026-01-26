Филиал H&M в Эстонии выплатил несколько миллионов дивидендов
Эстонская фирма, принадлежащая шведскому продавцу одежды H&M Group, выплатила за 2024 год несколько миллионов в виде дивидендов. Операционная прибыль компании составила 2 миллиона евро, а чистая прибыль — около 1,6 миллиона евро.
Продавец одежды выплатил дивиденды в размере 3 миллионов евро, два предыдущих года дивиденды достигали 4 миллионов евро.
Foto: Andras Kralla
Оборот эстонского филиала международной фирмы, торгующей одеждой, обувью, аксессуарами и товарами для дома, OÜ H&M Hennes & Mauritz в прошлом году сократился на 5 процентов и составил 33,6 миллиона евро. Операционная прибыль оказалась на 12 процентов ниже, чем годом ранее, и составила 2 миллиона евро.
