Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%318,53
  • OMX Riga−0,03%935,38
  • OMX Tallinn−0,1%2 076,4
  • OMX Vilnius0,3%1 419,17
  • S&P 5000,5%6 950,23
  • DOW 300,64%49 412,4
  • Nasdaq 0,43%23 601,36
  • FTSE 1000,05%10 148,85
  • Nikkei 225−1,79%52 885,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,91
  • 26.01.26, 17:16

Филиал H&M в Эстонии выплатил несколько миллионов дивидендов

Эстонская фирма, принадлежащая шведскому продавцу одежды H&M Group, выплатила за 2024 год несколько миллионов в виде дивидендов. Операционная прибыль компании составила 2 миллиона евро, а чистая прибыль — около 1,6 миллиона евро.
Продавец одежды выплатил дивиденды в размере 3 миллионов евро, два предыдущих года дивиденды достигали 4 миллионов евро.
  • Продавец одежды выплатил дивиденды в размере 3 миллионов евро, два предыдущих года дивиденды достигали 4 миллионов евро.
  • Foto: Andras Kralla
Оборот эстонского филиала международной фирмы, торгующей одеждой, обувью, аксессуарами и товарами для дома, OÜ H&M Hennes & Mauritz в прошлом году сократился на 5 процентов и составил 33,6 миллиона евро. Операционная прибыль оказалась на 12 процентов ниже, чем годом ранее, и составила 2 миллиона евро.
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

