26.01.26, 17:16 Филиал H&M в Эстонии выплатил несколько миллионов дивидендов Эстонская фирма, принадлежащая шведскому продавцу одежды H&M Group, выплатила за 2024 год несколько миллионов в виде дивидендов. Операционная прибыль компании составила 2 миллиона евро, а чистая прибыль — около 1,6 миллиона евро.

Продавец одежды выплатил дивиденды в размере 3 миллионов евро, два предыдущих года дивиденды достигали 4 миллионов евро.

Foto: Andras Kralla

Оборот эстонского филиала международной фирмы, торгующей одеждой, обувью, аксессуарами и товарами для дома, OÜ H&M Hennes & Mauritz в прошлом году сократился на 5 процентов и составил 33,6 миллиона евро. Операционная прибыль оказалась на 12 процентов ниже, чем годом ранее, и составила 2 миллиона евро.