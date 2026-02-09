Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,56%316,88
  • OMX Riga0,61%894,02
  • OMX Tallinn0,2%2 069,7
  • OMX Vilnius0,43%1 403,75
  • S&P 5000,32%6 954,21
  • DOW 300,17%50 201,09
  • Nasdaq 0,48%23 142,42
  • FTSE 100−0,16%10 353,03
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,06
  • OMX Baltic0,56%316,88
  • OMX Riga0,61%894,02
  • OMX Tallinn0,2%2 069,7
  • OMX Vilnius0,43%1 403,75
  • S&P 5000,32%6 954,21
  • DOW 300,17%50 201,09
  • Nasdaq 0,48%23 142,42
  • FTSE 100−0,16%10 353,03
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,06
  • 09.02.26, 11:58

Активы инвесторов из ТОПа инсайдеров выросли на 220 млн евро. «У местного капитала вновь появилась смелость»

Таллиннская биржа в прошлом году заметно выросла, но портфели самых состоятельных инвесторов из ТОПа инсайдеров не отражают столь резкого роста. Самый большой прирост пришелся на портфель крупного акционера Merko Тоомаса Аннуса.
Портфели участников ТОПа инсайдеров выросли по сравнению с прошлым годом на 220 млн евро.
  • Портфели участников ТОПа инсайдеров выросли по сравнению с прошлым годом на 220 млн евро.
  • Foto: Äripäev
Если Таллиннская биржа в прошлом году выросла примерно на 18%, то портфели инвесторов из первой тройки показали более скромную динамику – во многом из-за инвестиций в Infortar, Tallink и LHV. На первом и втором местах – крупные акционеры Infortar Энн Пант и Калев Ярвелилль, чьи портфели выросли в прошлом году соответственно на 8,1 млн и 6,4 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 06.02.26, 13:47
ТОП инвестиций биржевых руководителей: портфель Ханшмидта на Таллиннской бирже превысил 197 млн евро
ТОП самых крупных портфелей среди руководителей биржевых компаний на Таллиннской бирже с большим отрывом возглавляет крупнейший акционер Infortar Айн Ханшмидт. В ТОПе представлены инвесторы, ориентирующиеся как на местный рынок, так и на международный технологический сектор.
Биржа
  • 04.02.26, 08:37
ТОП 1000: с Таллиннской биржи исчезли тысячи инвесторов
Таллиннская биржа в прошлом году заметно выросла, и расстановка сил среди крупнейших инвесторов осталась прежней. При этом за год исчезли тысячи счетов ценных бумаг.
Новости
  • 06.02.26, 17:46
Босс оборонной компании получил дивиденды на кругленькую сумму
В свежем ТОПе получателей дивидендов основатель и руководитель оборонной компании Milrem Кульдар Вяэрси выделился среди участников. Он получил выплаты на существенно большую сумму чем прежде.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
2
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
3
Инвестор Тоомас
  • 06.02.26, 18:11
Падение сверхдорогой акции усиливает боязнь пузыря
4
Новости
  • 06.02.26, 17:46
Босс оборонной компании получил дивиденды на кругленькую сумму
5
Новости
  • 07.02.26, 14:40
Архитектурные жемчужины Эстонии. «Дом должен быть в центре города, в лесу и с видом на море»
6
Новости
  • 06.02.26, 06:00
«Этому не учат ни в школе, ни в обществе»: работодатели Ида-Вирумаа рассказали, чего не хватает у местных работников

Последние новости

Новости
  • 09.02.26, 17:19
Экспортирующий в Финляндию производитель мебели наращивает оборот
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
Новости
  • 09.02.26, 15:47
Калле Лаанета признали виновным в мошенничестве
Новости
  • 09.02.26, 15:11
Мебельный бизнес Asko и Sotka подал заявление о банкротстве
Новости
  • 09.02.26, 14:12
Руководитель Eesti Loto: если бы мы захотели, мы могли бы запустить и онлайн‑казино
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота
Новости
  • 09.02.26, 12:54
Правящая партия Японии показала рекордный результат на выборах
Новости
  • 09.02.26, 12:29
Обанкротилась компания скандального ресторатора Стена-Эрика Янтсона

Сейчас в фокусе

Сумма счета за электричество Estonian Cell в январе примерно на две трети превышает обычный уровень.
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
Дом с внутренним двором в Нымме – настоящее произведение архитектурного искусства и заслуженно оказался в числе номинантов на премию в области архитектуры Эстонии. Больше фотографий этого дома – в конце статьи.
Новости
  • 07.02.26, 14:40
Архитектурные жемчужины Эстонии. «Дом должен быть в центре города, в лесу и с видом на море»
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Руководитель Merko Ehitus Иво Волков видит на рынке недвижимости признаки улучшения.
Новости
  • 08.02.26, 14:51
Руководитель Merko: спад на рынке недвижимости пройден
Под руководством Валери Бодсон французская компания Amundi управляет активами на сумму 2,4 трлн долларов.
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Mнения
  • 06.02.26, 16:11
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Руководитель отдела продаж Topauto Янек Эскор.
Новости
  • 07.02.26, 12:48
Topauto: за январским ростом продаж автомобилей скрывается падение
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026