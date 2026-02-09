Назад 09.02.26, 11:58 Активы инвесторов из ТОПа инсайдеров выросли на 220 млн евро. «У местного капитала вновь появилась смелость» Таллиннская биржа в прошлом году заметно выросла, но портфели самых состоятельных инвесторов из ТОПа инсайдеров не отражают столь резкого роста. Самый большой прирост пришелся на портфель крупного акционера Merko Тоомаса Аннуса.

Портфели участников ТОПа инсайдеров выросли по сравнению с прошлым годом на 220 млн евро.

Foto: Äripäev

Если Таллиннская биржа в прошлом году выросла примерно на 18%, то портфели инвесторов из первой тройки показали более скромную динамику – во многом из-за инвестиций в Infortar, Tallink и LHV. На первом и втором местах – крупные акционеры Infortar Энн Пант и Калев Ярвелилль, чьи портфели выросли в прошлом году соответственно на 8,1 млн и 6,4 млн евро.