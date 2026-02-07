Назад 08.02.26, 13:24 Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов Учитывая небольшой размер эстонского рынка, крупных и сильных розничных сетей здесь слишком много, а ассортимент на полках в рознице огромен, считает руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс.

Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.

Foto: Raul Mee

В интервью порталу Tööstusuudised Уудеметс отметил, что, работая вместе, розничная и оптововая торговля, логистика и промышленность могут сбить темп роста цен. В то же время он уверен, что это не получится сделать, пока рынок либо не консолидируется, либо пока разные части цепочки не начнут по-настоящему сотрудничать.