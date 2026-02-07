Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,35%315,11
  • OMX Riga−0,35%888,63
  • OMX Tallinn−0,23%2 065,57
  • OMX Vilnius−0,14%1 397,79
  • S&P 5001,97%6 932,3
  • DOW 302,47%50 115,67
  • Nasdaq 2,18%23 031,21
  • FTSE 1000,59%10 369,75
  • Nikkei 2250,81%54 253,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,8
  • 08.02.26, 13:24

Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов

Учитывая небольшой размер эстонского рынка, крупных и сильных розничных сетей здесь слишком много, а ассортимент на полках в рознице огромен, считает руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс.
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
  • Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
  • Foto: Raul Mee
В интервью порталу Tööstusuudised Уудеметс отметил, что, работая вместе, розничная и оптововая торговля, логистика и промышленность могут сбить темп роста цен. В то же время он уверен, что это не получится сделать, пока рынок либо не консолидируется, либо пока разные части цепочки не начнут по-настоящему сотрудничать.
