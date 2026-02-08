Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,35%315,11
  • OMX Riga−0,35%888,63
  • OMX Tallinn−0,23%2 065,57
  • OMX Vilnius−0,14%1 397,79
  • S&P 5001,97%6 932,3
  • DOW 302,47%50 115,67
  • Nasdaq 2,18%23 031,21
  • FTSE 1000,59%10 369,75
  • Nikkei 2250,81%54 253,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,8
  • 08.02.26, 12:15

Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США

Крупнейшая в Европе компания по управлению активами снижает риски в долларовых активах и делает ставку на Европу и развивающиеся рынки.
Под руководством Валери Бодсон французская компания Amundi управляет активами на сумму 2,4 трлн долларов.
  • Foto: Reuters/Scanpix
