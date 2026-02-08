Во вторник распродажа японских государственных облигаций усилилась, подняв доходность долга до исторических максимумов. Инвесторы болезненно отреагировали на план премьер‑министра Санаэ Такаити снизить НДС на продукты питания.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.