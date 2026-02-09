Обанкротилась компания скандального ресторатора Стена-Эрика Янтсона

Компания, которая занималась управлением кафе на площади Вабадузе, почти до конца октября принадлежала ресторатору Стену-Эрику Янтсону.
Foto: Liis Treimann
Банкротным управляющим назначена Майре Арм, а первое общее собрание кредиторов состоится через месяц, 9 марта. У кредиторов есть два месяца, чтобы сообщить банкротному управляющему обо всех своих требованиях.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Город выселил известного ресторатора Стена-Эрика Янтсона из помещений на площади Вабадузе, поскольку бизнесмен почти год не платил аренду. Однако теперь Янтсон сделал ход конем и сам требует от города 100 000 евро.