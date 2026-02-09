Обанкротилась компания скандального ресторатора Стена-Эрика Янтсона

Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»

Город выселил известного ресторатора Стена-Эрика Янтсона из помещений на площади Вабадузе, поскольку бизнесмен почти год не платил аренду. Однако теперь Янтсон сделал ход конем и сам требует от города 100 000 евро.