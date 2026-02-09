Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,56%316,88
  • OMX Riga0,61%894,02
  • OMX Tallinn0,2%2 069,7
  • OMX Vilnius0,43%1 403,75
  • S&P 5000,54%6 969,42
  • DOW 30−0,06%50 085,61
  • Nasdaq 1,02%23 265,55
  • FTSE 1000,16%10 386,23
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,69
  • 09.02.26, 12:29

Обанкротилась компания скандального ресторатора Стена-Эрика Янтсона

Харьюский уездный суд объявил о банкротстве компании HeavyCruiser, которая до недавнего времени принадлежала ресторатору Стену-Эрику Янтсону.
Компания, которая занималась управлением кафе на площади Вабадузе, почти до конца октября принадлежала ресторатору Стену-Эрику Янтсону.
  • Компания, которая занималась управлением кафе на площади Вабадузе, почти до конца октября принадлежала ресторатору Стену-Эрику Янтсону.
  • Foto: Liis Treimann
Банкротным управляющим назначена Майре Арм, а первое общее собрание кредиторов состоится через месяц, 9 марта. У кредиторов есть два месяца, чтобы сообщить банкротному управляющему обо всех своих требованиях.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Новости
  • 21.01.26, 17:38
Бизнес скандального ресторатора движется к банкротству
Суд назначил временного банкротного управляющего компании, которая руководила деятельностью кафе Mood на площади Вабадузе.
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
Город выселил известного ресторатора Стена-Эрика Янтсона из помещений на площади Вабадузе, поскольку бизнесмен почти год не платил аренду. Однако теперь Янтсон сделал ход конем и сам требует от города 100 000 евро.
Новости
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
Город Таллинн подал заявление о начале процедуры банкротства в отношении известного ресторанного предпринимателя Стена-Эрика Янтсона.
1
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
2
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
3
Инвестор Тоомас
  • 06.02.26, 18:11
Падение сверхдорогой акции усиливает боязнь пузыря
4
Новости
  • 06.02.26, 17:46
Босс оборонной компании получил дивиденды на кругленькую сумму
5
Новости
  • 07.02.26, 14:40
Архитектурные жемчужины Эстонии. «Дом должен быть в центре города, в лесу и с видом на море»
6
Новости
  • 06.02.26, 06:00
«Этому не учат ни в школе, ни в обществе»: работодатели Ида-Вирумаа рассказали, чего не хватает у местных работников

ТОП
  • 09.02.26, 18:55
Женщины, занявшие верхние позиции в ТОПе инвесторов, делают ставку на долгосрочность
Инвестор Тоомас
  • 09.02.26, 18:38
Инвестор Тоомас: Alphabet меня испытывает – капитал работает, но деньги поступают медленнее
Новости
  • 09.02.26, 18:11
Алар Колк: если вы откроете магазин в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите
Новости
  • 09.02.26, 17:19
Экспортирующий в Финляндию производитель мебели наращивает оборот
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
Новости
  • 09.02.26, 15:47
Калле Лаанета признали виновным в мошенничестве
Новости
  • 09.02.26, 15:11
Мебельный бизнес Asko и Sotka подал заявление о банкротстве
Новости
  • 09.02.26, 14:12
Руководитель Eesti Loto: если бы мы захотели, мы могли бы запустить и онлайн‑казино

Сейчас в фокусе

Сумма счета за электричество Estonian Cell в январе примерно на две трети превышает обычный уровень.
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
Дом с внутренним двором в Нымме – настоящее произведение архитектурного искусства и заслуженно оказался в числе номинантов на премию в области архитектуры Эстонии. Больше фотографий этого дома – в конце статьи.
Новости
  • 07.02.26, 14:40
Архитектурные жемчужины Эстонии. «Дом должен быть в центре города, в лесу и с видом на море»
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Руководитель Merko Ehitus Иво Волков видит на рынке недвижимости признаки улучшения.
Новости
  • 08.02.26, 14:51
Руководитель Merko: спад на рынке недвижимости пройден
Под руководством Валери Бодсон французская компания Amundi управляет активами на сумму 2,4 трлн долларов.
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Mнения
  • 06.02.26, 16:11
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Руководитель отдела продаж Topauto Янек Эскор.
Новости
  • 07.02.26, 12:48
Topauto: за январским ростом продаж автомобилей скрывается падение
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

