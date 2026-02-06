Назад 06.02.26, 16:11 Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент? «Счет за электричество вырос до небес, а у правительства нет времени ответить: оно ушло мочить Алара Кариса», – глумятся соцсети. Страшно далеки вы от генеральной линии партии, возражает им элита.

Энергия обходится в четверть зарплаты, но депутат от «Ээсти 200» Марек Рейнаас заявляет: ему дико, что счета за электроэнергию обсуждаются столь бурно. Но кошельки потребителей пустеют с той же скоростью, что европейские газовые хранилища, пока праворадикальные политики обвиняют правительство в том, что оно создает в энергетике колхоз. Генерал Мороз играет на стороне популистской оппозиции?

Тартуское КСО несколько дней назад подало заявление о санации. На этой же неделе ÄP писал, что вкладчики другого кредитно-сберегательного общества, ERIAL, заявили требования, но не все. Из 16 миллионов евро долгов в рамках санации удалось вернуть около 1,7 миллиона. Перед вкладчиками Тартуского КСО открываются такие же сияющие перспективы?

Президент Эстонии Алар Карис вместе с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней предложил отправить на переговоры к Путину европейского гонца. В Эстонии немедленно случился политический шторм – правящие политики и эстонские журналисты Кариса осудили и разве что не обвиняют в измене родине. Русскоязычные соцсети, наоборот, аплодируют, а центристы заявили, что готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Есть, впрочем, и эстонские общественные деятели, которые говорят о том, что позиция Кариса реалистична и нисколько не отклоняется от магистральной линии эстонской внешней политики. Разумно ли идти на внешнеполитические уступки даже на уровне риторики или высказанное Карисом – это реалистичная позиция, особенно учитывая изменения в политике США?

Западная и не только элита скомпрометирована скандалом с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. По такому случаю один эстонский политик забыл, что занимал пост премьер-министра, а соцсети зашептались, что теперь Трамп просто должен взяться за Иран, чтобы отвлечь внимание от файлов Эпштейна, раз уж с Гренландией не прокатило. На фоне проходящих в Омане переговоров Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Иран.

Зато вот-вот откроется Олимпиада, бюджет которой как всегда превышен, но любим мы ее не за это.

Ковырялись в кошельках, грозили пальцем и желали удачи эстонским спортсменам на этот раз Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.