Uudised

dv.ee

1 июня 2024 в 8:42









Потребителям в Эстонии больше не доступна универсальная услуга

Фото: Liis Treimann

С сегодняшнего дня больше невозможно заключать новые договоры электропотребления в формате универсальной услуги. Обслуживание по уже действующим договорам будет прекращено не позднее 1 июля.

По данным Минклимата, обладатель действующего договора на обслуживания в формате универсальной услуги должен до начала июля выбрать новый пакет потребления электроэнергии. Если потребитель к тому времени не сделает выбор, его автоматически переведут на новый контракт.