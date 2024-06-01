    Потребителям в Эстонии больше не доступна универсальная услуга

    Фото: Liis Treimann

    С сегодняшнего дня больше невозможно заключать новые договоры электропотребления в формате универсальной услуги. Обслуживание по уже действующим договорам будет прекращено не позднее 1 июля.

    По данным Минклимата, обладатель действующего договора на обслуживания в формате универсальной услуги должен до начала июля выбрать новый пакет потребления электроэнергии. Если потребитель к тому времени не сделает выбор, его автоматически переведут на новый контракт.

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