Май начинается с дешёвого электричества

Сегодня электричество с этих проводов можно взять дёшево Фото: Postimees/Scanpix, Тайро Луттер

Цены на спотовом рынке резко упали.

1 мая электричество на бирже Nord Pool стоило 17,73 евро за мегаватт-час. Сегодняшняя цена уже выше - 25,42 евро, однако это всё равно дёшево по сравнению с другими днями.

Для сравнения: 30 апреля цена составляла 50,74 евро. За весь апрель был лишь один день (28 апреля), когда цена упала ниже 31 евро за мегаватт-час.

Столь низкая цена зачастую бывает по праздникам: например, 1 января она составляла 22,5 евро. 1 мая прошлого года цена была 21,5 евро, а 9 и 10 мая и вовсе упала до 17 и 15 евро.