Uber вышел на биржу

Стоимость акций в ходе IPO составила 45 долларов за штуку. Цена открытия на бирже - 42 доллара.

Вчера в ходе подписки на акции Uber цена за акцию была определена на уровне 45 за штуку, около нижнего диапазона. Таким образом капитализация компании составила 82 миллиарда долларов. Компания через IPO привлечет чуть более 8 миллиардов долларов.

Это IPO, зарегистрированное в США, стало самым масштабным с 2014 года, когда свои акции на американскую биржу вывел китайский гигант Alibaba Group Holding Ltd. Однако Uber, который еще год назад оценивали в 120 миллиардов долларов, был вынужден понизить стоимость ценных бумаг в силу разных обстоятельств.

Еще одно обстоятельство, которое может быть не на руку свежеиспеченной биржевой компании - введение тарифов на китайские товары, которые вступили сегодня в силу. Из-за этого рынки по всему миру в течение всей недели стремились вниз.

В первый день торгов акции компании падают на более чем 7%.