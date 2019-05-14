Финские фонды продали часть акций на Таллиннской бирже

Фонды, управляемые финской компанией KJK Management, владели когда-то акциями эстонских биржевых предприятий на сумму 110 миллионов евро. Спустя полтора года их доля упала до 90 миллионов.

Что бы ещё продать? Фото: Вейко Тыкман

Так, фонд ING Luxembourg владел 6,92% акций Kaubamaja. В марте он начал от акций избавляться, и на данный момент у него осталось 4,4%. Это вторая по величине доля в универмаге.

Также фонд KJK был вторым по величине держателем акций Merko. Весной прошлого года он начал их продавать и на данный момент не имеет ни одной акции (последнюю продал к началу марта).

В Nordecon KJK был третьим по величине акционером (после Nordic Contractors Тоомаса Лумана и Alpstali Luksusjaht AS Свена Леннарта), имея долю в 6,2%. Доля снизилась до 0,8%.

На данный момент фонды KJK владеют 12% акций компаний, котирующихся на Таллиннской бирже (есть у них и небиржевые предприятия). Позапрошлым летом доля была больше, но с тех пор на бирже появились EfTEN и Таллиннский порт, куда финны не вкладывались.

Большую часть своих владений на Таллиннской бирже фонды KJK не трогали. Им по-прежнему принадлежит 14,5% Ekspress Grupp, 6,66% Tallink и 10,7% Harju Elekter. Весной пришло сообщение, что управляющий партнёр KJK Management Кустаа Яйма покидает совет Tallink. На вопрос, означает ли это продажу акций, ответа не последовало.

«Эстония - по-прежнему привлекательный регион, - считает управляющий директор банка ING в Лондоне Рагнар Мейтерн. – Одна недавняя сделка с Baltic Classfields Group чего стоит! Private Equity продолжат сюда инвестировать».

«Фонд KJK, инвестирующий в страны Балтии, - довольно старый фонд. Он, скорее, находится в той стадии, когда потихоньку выходит из инвестиций - чтобы вернуть деньги своим инвесторам или перенаправить их в фонд, инвестирующий на Балканы. Я бы не торопился с выводами, что они продали акции из-за экономического положения здешних предприятий», - сказал управляющий фонда Trigon Capital Вейко Виснапуу.