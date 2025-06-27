Назад 27.06.25, 12:59 Российское производство вернулось на рекордный уровень благодаря оборонке Производство дронов в мае выросло на 17% и в целом промышленность за месяц показала резкий скачок, сопоставимый только с постковидным восстановлением, свидетельствует свежая статистика. На деле растет военный комплекс и все, что с ним связано. В остальной экономике снижение - растут риски банковского кризиса и неплатежи.

Созданный когда-то Андреем Белоусовым - ныне министр обороны России - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования зафикисровал скачок роста военной экономики.

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Рецессия в российской экономике под вопросом — в мае промпроизводство показало рост на 2,6% относительно предыдущего месяца. По оценке Росстата, более высокий месячный прирост наблюдался лишь в июле 2020 года в ходе «постковидного восстановления» выпуска, пишет Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Если смотреть на среднесуточное производство, то оно вернулось на рекордный уровень, наблюдавшийся в декабре 2024 года. При таких темпах второй квартал может быть более удачным, и тогда рецессии не будет зафиксировано.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики», – утверждает министр финансов России Антон Силуанов.

Причина роста — развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) и связанных с ним секторов. Без него индекс производства в сравнении с маем прошлого года показывает снижение на 1,7%.

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Скачок в производстве дронов и металлических изделий Около двух третей майского прироста обусловлено резким скачком выпуска в секторах с доминирующим присутствием продукции ОПК, пишет ЦМАКП. Это «производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки», «производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования» и «производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки». Эти группы показали прирост выпуска более чем на 12%. При этом производство «летательных аппаратов», то есть дронов, выросло на 17%. При том, что в среднем за предыдущие 5 месяцев наблюдался рост на 4%. Достигнутый уровень превышает среднемесячный выпуск 2024 года в 1,6 раза, отмечают аналитики. 1,6 во столько раз выросло среднемесячное производство дронов в 2025 году в Росссии. Оставшаяся часть прироста объясняется всплеском производства в цветной металлургии. «Данные о производстве цветных металлов не публикуются Росстатом в полном объеме. На основе имеющихся данных в качестве источников роста пока можно отметить первичный алюминий, у которого индекс к соответствующему месяцу прошлого года в мае составил 111,2% после 105,3% в апреле», – говорится в обзоре. Меньше грузовиков и масла В то же время в мирных отраслях происходит замедление или даже спад. Последние три месяца темп прироста выпуска пищевых продуктов оценивается в -0,1% в среднем. Заметно снижение объемов рыбопереработки (поскольку меньше улов и производство рыбы) и, особенно, производства растительного масла. Компании уменьшили выпуск масла из-за падения экспортных поставок – после укрепления рубля и роста стоимости сырья, российские производители стали неконкурентоспособны. Резко замедлился рост добычи углеводородов: с июня 2024 года года фиксировалось постепенное сокращение ее объемов (на 0,5% в месяц), разворот тренда произошел в марте (+0,5%) и усилился в апреле (1,1%); в мае же интенсивность роста увеличилась незначительно (+0,3%). В результате в мае объем вернулся на уровень начала года. Сворачивается автомобилестроение: в мае произошло снижение на 5,2%, в то время как в январе-апреле в среднем в месяц было 4,7%. «Если в прошлый «кризисный цикл» (2022) больше всего страдал потребительский сегмент отрасли (легковые автомобили), то в нынешнюю фазу ускоренно сокращается прежде всего инвестиционный сегмент: грузовые автомобили и автобусы», – отмечает ЦМАКП. Дело в том, что российские производители сдают позиции китайским игрокам. Крупнейшая компания российского автопрома, КамАЗ, в 2024 году впервые в истории лишилась первого места по продажам, уступив китайской Sitrak, у которой теперь почти пятая часть рынка (19% или 19 409 проданных машин, у КамАЗ – 17% или 17 254 проданные машины), по данным Автостата. Это рекордно низкий уровень за всю историю компании. Горячие новости 24.06.25, 11:43 Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон «Мы идем по дну» 22.06.25, 15:25 Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом «Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой» 25.06.25, 08:48 Дефицит инженеров в Ида-Вирумаа обострится по мере роста новой промышленности KM 18.06.25, 19:56 Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

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Компании не платят друг другу

Взаимные неплатежи предприятий растут уже год, с середины 2024 года. Это похоже на «ковидный» шок 2020 года, пишет ЦМАКП: за шесть месяцев, с октября по март просроченная задолженность выросла на 12% по экономике в целом (для сравнения, в 2020 году – на 9%), а в обрабатывающей промышленности – сразу почти на 40% (в 2020 году – на 25%).

Это стало реакцией на очень высокую ставку центробанка (сейчас – 20% годовых). Компании фактически кредитуют друг друга вместо того, чтобы брать дорогие займы у банков. «Вероятно, ускорение процесса замещения кредиторской задолженностью других источников формирования оборотного капитала было обусловлено снижением доступности банковского кредитования, в первую очередь, из-за высоких ставок», – пишет ЦМАКП.

Банки копят плохие долги

Российские банкиры считают, что не только экономика сталкивается с ухудшением ситуации, но и существует реальный риск системного банковского кризиса в ближайшие 12 месяцев – они все больше обеспокоены уровнем плохих долгов на балансах, согласно официальным данным и документам, с которыми ознакомился Bloomberg News . Банкиры бьют тревогу по поводу количества корпоративных и розничных клиентов, которые не могут расплачиваться по долгам, пишет агентство со ссылкой на анонимные комментарии представителей сектора.

«Официальные данные могут скрывать истинный масштаб проблемы задолженности, говорят некоторые. Заемщики откладывают платежи, а это значит, что хотя публичные данные о просроченных платежах пока не указывают на серьезную проблему, реальность такова, что гораздо больше кредитов не погашаются, как планировалось, согласно внутренней записке одного крупного банка, с которой ознакомился Bloomberg», – пишет агентство. По подсчетам банков, «плохие долги» составляют триллионы рублей.

Эта оценка совпадает со вполне официальными цифрами Банка России: просроченная задолженность в корпоративном секторе – 3,3 трлн рублей, в розничном – еще 2,1 трлн рублей. Однако это все еще очень небольшая часть кредитного портфеля российских банков: 4% и 6% соответственно.

«Доля проблемных кредитов немного выросла, но они хорошо покрыты резервами, – спокоен российский ЦБ. – Выходят на просрочку необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории. При этом сохраняется достаточный уровень покрытия проблемных кредитов индивидуальными резервами. Он не изменился по сравнению с прошлым месяцем, составив на 1 июня 72% в корпоративном кредитовании и 87% в розничном.