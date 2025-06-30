Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,04%302,27
  • OMX Riga0,05%893,37
  • OMX Tallinn0,14%2 069,46
  • OMX Vilnius0,3%1 201,12
  • S&P 5000,16%6 182,94
  • DOW 300,24%43 923,79
  • Nasdaq 0,18%20 309,39
  • FTSE 100−0,22%8 779,15
  • Nikkei 2250,84%40 487,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • OMX Baltic0,04%302,27
  • OMX Riga0,05%893,37
  • OMX Tallinn0,14%2 069,46
  • OMX Vilnius0,3%1 201,12
  • S&P 5000,16%6 182,94
  • DOW 300,24%43 923,79
  • Nasdaq 0,18%20 309,39
  • FTSE 100−0,22%8 779,15
  • Nikkei 2250,84%40 487,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • 30.06.25, 09:04

Автобизнес JMV на деньги Coop Pank: проблемные автопродавцы очаровали банк

Coop Pank годами финансировал фирму JMV, создавшую чешскую автомобильную схему, хотя признаки надвигающегося краха были видны уже тогда, когда продавцы машин впервые переступили порог банка.
Здание банка Coop на улице Маакри в Таллинне.
Теперь, вероятно, и сама биржевая компания Coop осознает, что это был рискованный клиент – в этом месяце банк избавился от JMV.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 21.10.24, 14:02
Налоговый департамент взялся за тех, кто привез чешскую автомобильную схему в Эстонию
Арестованы полмиллиона евро – подозрение в налоговом мошенничестве
Компания JMV Motors, массово ввозившая в Эстонию автомобили с чешскими номерами, яростно спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал крупную сумму на ее счете. Если несколько лет назад Налогово-таможенный департамент утверждал, что бизнес JMV не вызывает проблем, то теперь ситуация изменилась.
Новости
  • 03.03.25, 13:30
Компания, массово ввозившая в Эстонию авто с чешскими номерами, осталась без правления
Правление эстонской компании JMV Eesti, которая годами ввозила люксовые автомобили из Чехии по выгодным ценам, за два месяца полностью распалось.
Новости
  • 21.02.25, 16:35
Компания, которая привезла чешскую автомобильную схему в Эстонию, проиграла Налоговому департаменту
Таллиннский административный суд отклонил апелляцию чешской компании JMV Real Estate s.r.o. на решение Налогово-таможенного департамента, согласно которому у компании возникло обязательство по уплате налога с оборота в Эстонии уже в июне 2020 года.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.06.25, 06:00
Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?
2
Эпицентр
  • 27.06.25, 09:52
Гостендеры выиграл скандальный предприниматель – конкуренты вне себя
Над главным героем нависло уголовное подозрение
3
Подсказка
  • 27.06.25, 08:01
Письмо от Elektrilevi вызвало панику у владельцев солнечных батарей
4
Новости
  • 27.06.25, 12:59
Российское производство вернулось на рекордный уровень благодаря оборонке
5
Новости
  • 29.06.25, 11:14
Снявший сливки с оборонной отрасли стартап за год потратил более одного миллиона евро
6
Новости
  • 27.06.25, 12:19
Литва меняет налог на недвижимость

Последние новости

Новости
  • 30.06.25, 16:51
Кристьян Лийвамяги: жителей Эстонии ждет жесткая адаптация
Новости
  • 30.06.25, 16:03
Компании Viking Line грозит многомиллионный иск
Новости
  • 30.06.25, 15:25
Самолеты Nordica покупает американская компания
Биржа
  • 30.06.25, 14:12
Пенсионный фонд LHV продал почти половину своей доли в Tallinna Sadam
Новости
  • 30.06.25, 13:42
Finnair снова отменяет авиарейсы
Новости
  • 30.06.25, 13:10
Террас назначил в совет Eesti Post бывшего финансового директора Swedbank
Подсказка
  • 30.06.25, 12:10
Счет в июне, товар в июле, деньги в августе – какая ставка налога с оборота?
Инвестор Тоомас
  • 30.06.25, 11:51
Инвестор Тоомас: чтобы выжать максимум из Nvidia, нужно пережить временное падение

Сейчас в фокусе

Бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, ныне возглавляющий компанию Frankenburg, обещает вывести на рынок системы противовоздушной обороны, которые будут в разы дешевле прежних.
Новости
  • 29.06.25, 11:14
Снявший сливки с оборонной отрасли стартап за год потратил более одного миллиона евро
Бизнесмен Урмас Сыырумаа рассказал, как он планирует устранить конфликты интересов в своих компаниях, если станет мэром.
Новости
  • 28.06.25, 11:20
Кандидат в мэры Таллинна Сыырумаа: «Я буду принимать решения, полезные для всех»
В числе прочего, ИИ помогает сократить необходимость ручного ввода данных.
Подсказка
  • 29.06.25, 14:00
ИИ в бизнесе: шестичасовая работа в промышленной компании сократилась до нескольких минут
Осторожно, двери не пойми как открываются
Биржа
  • 28.06.25, 12:39
Вкус биржи: кто опять в выигрыше? Банки! А Илон таксует
Типовой деревянный дом с каменной лестницей появился благодаря военным планам России, революции в эстонском быту и бизнесе, а заодно аппетитам застройщиков, искавших лазейки для обогащения.
Новости
  • 26.06.25, 06:00
Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?
Глава девелоперской компании Metro Capital Айн Кивисаар считает, что Урмас Сыырумаа стал легкой добычей для Партии реформ.
Новости
  • 28.06.25, 15:03
Конкурент: если Сыырумаа займет пост мэра, ему станет очень сложно вести бизнес
«Он стал легкой добычей для Партии реформ»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 28.06.25, 10:34
Инициатива Европарламента: авиакомпании больше не смогут взимать плату за ручную кладь
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025