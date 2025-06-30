Автобизнес JMV на деньги Coop Pank: проблемные автопродавцы очаровали банк

Арестованы полмиллиона евро – подозрение в налоговом мошенничестве
Компания JMV Motors, массово ввозившая в Эстонию автомобили с чешскими номерами, яростно спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал крупную сумму на ее счете. Если несколько лет назад Налогово-таможенный департамент утверждал, что бизнес JMV не вызывает проблем, то теперь ситуация изменилась.
Таллиннский административный суд отклонил апелляцию чешской компании JMV Real Estate s.r.o. на решение Налогово-таможенного департамента, согласно которому у компании возникло обязательство по уплате налога с оборота в Эстонии уже в июне 2020 года.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.