Кристьян Лийвамяги: жителей Эстонии ждет жесткая адаптация

Экономист и инвестор Кристьян Лийвамяги поставил диагноз текущему состоянию экономики Эстонии и дал представление о том, что нас ждет впереди.
Foto: Andres Laanem
«Эстонцам предстоит очень серьезный вызов – как адаптироваться и принять тот факт, что мы больше не страна в Европе, которая растет на 3-5% в год, а рост в лучшем случае составит в среднем 2% в год», – сказал Кристьян Лийвамяги в передаче Äripäeva Raadio «Kuum tool».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.