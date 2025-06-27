Литва меняет налог на недвижимость

Дарственная, завещание, договор о наследовании – все это сделки в целях передачи прав человека на владение имуществом после его смерти. Чаще всего по наследству передают недвижимость. Расходы на оформление документов при этом различаются не сильно, а вот риски, связанные с обремененной жилплощадью, могут привести к тому, что прежний собственник останется без крыши над головой.