Литва меняет налог на недвижимость

Сейм Литвы утвердил новую систему налогообложения недвижимости, в рамках которой налог для владельцев дорогой недвижимости снизится, а жители малых городов и вовсе будут освобождены от него, пишет литовская деловая газета Verslo Žinios.
Согласно изменениям, налогом облагается основное место жительства человека, если его стоимость превышает 450 000 евро. Остальное имущество физических лиц будет облагаться налогом уже начиная с 50 000 евро. Конкретную налоговую ставку в пределах от 0,1% до 1% устанавливает местное самоуправление.
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Азбука налогов: что уже произошло и что ждет впереди
«Когда вы позвонили, я был у нотариуса, и сейчас снова туда направляюсь», — сказал член правления и маклер агентства недвижимости LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Перед повышением НСО 1 июля у него много работы, однако не все предприниматели, предлагающие что-то на продажу, наблюдают аналогичный бум.
Дарственная, завещание, договор о наследовании – все это сделки в целях передачи прав человека на владение имуществом после его смерти. Чаще всего по наследству передают недвижимость. Расходы на оформление документов при этом различаются не сильно, а вот риски, связанные с обремененной жилплощадью, могут привести к тому, что прежний собственник останется без крыши над головой.
Глава портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ предположил, какое влияние окажет вступающее в силу с июля повышение ставки налога с оборота, а также действующие с начала года изменения в Законе о налоге с оборота в отношении новых построек, на цены в новых жилых проектах и на происходящее на рынке в целом.
Начало туристического сезона принесло больше вопросов, чем ответов: ожидания были высоки, однако реальность оказалась сложнее, отметил председатель правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Мадис Лайд в интервью Postimees.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.