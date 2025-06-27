Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,69%302,4
  • OMX Riga−0,17%891,85
  • OMX Tallinn0,12%2 068,99
  • OMX Vilnius0,24%1 197,26
  • S&P 5000,8%6 141,02
  • DOW 300,94%43 386,84
  • Nasdaq 0,97%20 167,91
  • FTSE 1000,5%8 779,03
  • Nikkei 2251,43%40 150,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,03
  • OMX Baltic0,69%302,4
  • OMX Riga−0,17%891,85
  • OMX Tallinn0,12%2 068,99
  • OMX Vilnius0,24%1 197,26
  • S&P 5000,8%6 141,02
  • DOW 300,94%43 386,84
  • Nasdaq 0,97%20 167,91
  • FTSE 1000,5%8 779,03
  • Nikkei 2251,43%40 150,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,03
  • 27.06.25, 12:19

Литва меняет налог на недвижимость

Сейм Литвы утвердил новую систему налогообложения недвижимости, в рамках которой налог для владельцев дорогой недвижимости снизится, а жители малых городов и вовсе будут освобождены от него, пишет литовская деловая газета Verslo Žinios.
Вильнюс, столица Литвы.
  • Вильнюс, столица Литвы.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно изменениям, налогом облагается основное место жительства человека, если его стоимость превышает 450 000 евро. Остальное имущество физических лиц будет облагаться налогом уже начиная с 50 000 евро. Конкретную налоговую ставку в пределах от 0,1% до 1% устанавливает местное самоуправление.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.06.25, 08:30
Нотариальные конторы переполнены, фирмы готовятся к росту цен: повышение налогов вызвало ажиотаж
Азбука налогов: что уже произошло и что ждет впереди
«Когда вы позвонили, я был у нотариуса, и сейчас снова туда направляюсь», — сказал член правления и маклер агентства недвижимости LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Перед повышением НСО 1 июля у него много работы, однако не все предприниматели, предлагающие что-то на продажу, наблюдают аналогичный бум.
Подсказка
  • 25.06.25, 06:00
Дарить жилье или передавать по наследству: что дешевле и как не оказаться на улице?
Дарственная, завещание, договор о наследовании – все это сделки в целях передачи прав человека на владение имуществом после его смерти. Чаще всего по наследству передают недвижимость. Расходы на оформление документов при этом различаются не сильно, а вот риски, связанные с обремененной жилплощадью, могут привести к тому, что прежний собственник останется без крыши над головой.
Новости
  • 17.06.25, 11:22
Что ждет рынок недвижимости после повышения ставки налога с оборота?
Глава портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ предположил, какое влияние окажет вступающее в силу с июля повышение ставки налога с оборота, а также действующие с начала года изменения в Законе о налоге с оборота в отношении новых построек, на цены в новых жилых проектах и на происходящее на рынке в целом.
Новости
  • 06.06.25, 10:37
Союз отелей и ресторанов: мы думали, что начало будет лучше
Начало туристического сезона принесло больше вопросов, чем ответов: ожидания были высоки, однако реальность оказалась сложнее, отметил председатель правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Мадис Лайд в интервью Postimees.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.06.25, 06:00
Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?
2
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
3
Интервью
  • 25.06.25, 08:48
Дефицит инженеров в Ида-Вирумаа обострится по мере роста новой промышленности
4
Новости
  • 26.06.25, 08:30
Нотариальные конторы переполнены, фирмы готовятся к росту цен: повышение налогов вызвало ажиотаж
Азбука налогов: что уже произошло и что ждет впереди
5
Интервью
  • 25.06.25, 17:00
Андрес Аавик: в будущем молодежь будет покупать все меньше недвижимости
6
Эпицентр
  • 26.06.25, 09:27
Застройщики о дефиците доступного жилья в Таллинне: если бы городские власти пошевелились, цены бы снизились
Как сделать квартиры более доступными? Варианты есть!

Последние новости

Новости
  • 27.06.25, 12:19
Литва меняет налог на недвижимость
Новости
  • 27.06.25, 11:41
Убытки производителя одеял и подушек Wendre превысили 3 млн евро
Новости
  • 27.06.25, 10:27
СМИ: США хотят предложить Ирану сделку в обмен на отказ от ядерной программы
Эпицентр
  • 27.06.25, 09:52
Гостендеры выиграл скандальный предприниматель — конкуренты вне себя
Над главным героем нависло уголовное подозрение
Подсказка
  • 27.06.25, 08:01
Письмо от Elektrilevi вызвало панику у владельцев солнечных батарей
Новости
  • 27.06.25, 06:00
Рост налога - не помеха: кто-то как покупал iPhone несколько раз в год, так и продолжит
Новости
  • 26.06.25, 16:58
Реформисты создают в столице никому не нужную коалицию
Новости
  • 26.06.25, 16:54
Сыырумаа: мне предложили пост мэра Таллинна

Сейчас в фокусе

Типовой деревянный дом с каменной лестницей появился благодаря военным планам России, революции в эстонском быту и бизнесе, а заодно аппетитам застройщиков, искавших лазейки для обогащения.
Новости
  • 26.06.25, 06:00
Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?
Глава LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Новости
  • 26.06.25, 08:30
Нотариальные конторы переполнены, фирмы готовятся к росту цен: повышение налогов вызвало ажиотаж
Азбука налогов: что уже произошло и что ждет впереди
Согласно заказанному Таллинном исследованию, семьи при первой возможности предпочитают переезжать за черту города в доступное жильё, так как дома в Мустамяэ и Ласнамяэ часто не отремонтированы и жизненная среда там не соответствует современным ожиданиям.
Эпицентр
  • 26.06.25, 09:27
Застройщики о дефиците доступного жилья в Таллинне: если бы городские власти пошевелились, цены бы снизились
Как сделать квартиры более доступными? Варианты есть!
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван (Isamaa) и вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) (слева направо).
Новости
  • 26.06.25, 09:55
В Таллинне вот-вот сменится власть
Михаил Кылварт и Евгений Осиновский (слева направо).
Новости
  • 26.06.25, 13:28
Осиновский: реформисты решили вернуть к власти в Таллинне Кылварта
Кылварт: мы не заинтересованы в коалиции
Гуйдо Пярнитс.
ТОП
  • 25.06.25, 08:24
ТОП самых влиятельных: в мире бизнеса на первое место вышел новый игрок
Как принималось решение об уходе Enefit Green с биржи и покупке городка Ülemiste
Граница Финляндии и России.
Новости
  • 26.06.25, 12:20
Финскую компанию подозревают в нарушении санкций: среди подозреваемых – российский офицер
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025