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  • 30.06.25, 13:10

Террас назначил в совет Eesti Post бывшего финансового директора Swedbank

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас в пятницу назначил членом совета государственной компании Eesti Post Анну Кыутс, которая неделю назад покинула пост финансового директора Swedbank.
Анна Кыутс проработала в Swedbank более 29 лет.
  • Анна Кыутс проработала в Swedbank более 29 лет.
  • Foto: Swedbank
«Опыт Анны Кыутс в разработке финансовых стратегий и управлении капиталом имеет решающее значение для обеспечения жизнеспособности и способности Eesti Post к обновлению», – говорится в заявлении министра Терраса.
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