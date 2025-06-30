Террас назначил в совет Eesti Post бывшего финансового директора Swedbank
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас в пятницу назначил членом совета государственной компании Eesti Post Анну Кыутс, которая неделю назад покинула пост финансового директора Swedbank.
«Опыт Анны Кыутс в разработке финансовых стратегий и управлении капиталом имеет решающее значение для обеспечения жизнеспособности и способности Eesti Post к обновлению», – говорится в заявлении министра Терраса.
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Министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас в понедельник, 16 июня, по предложению комиссии по назначениям утвердил новым председателем совета акционерного общества Eesti Post Райнера Рохтла, передает rus.err.ee.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.