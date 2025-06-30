Назад 30.06.25, 19:00 Чадолюбивые реформисты и злой Осиновский Не столь уж и важно, есть сговор между Партией реформ и Центристской партией или нет, а зловещее слово «тайный» и вовсе лишено смысла, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эльконд Либман.

Foto: Liis Treimann

Отношения внутри таллиннской правящей коалиции достигли точки кипения, и, хотя формально союз еще существует, крышку фактически сорвало – мэр Таллинна, социал-демократ Евгений Осиновский отправил в отставку двух вице-мэров и двух старейшин городских районов от Партии реформ.

Около месяца назад Осиновский заявил, что Партия реформ пытается «состоять в двух коалициях одновременно», чем вывел в публичное пространство разногласия в столичном правящем союзе четырех партий. Речь шла о намерении реформистов протолкнуть решение об отмене платы за место в таллиннских детских садах. Пассаж о «двух коалициях одновременно» прозрачно намекал на Центристскую партию, в тайном сговоре с которой градоначальник, и не он один, подозревал своих неверных соратников-реформистов.

Реформисты ответили, что называется, зеркально: плодовитый блогер Пяртель-Пеэтер Пере, один из двоих уволенных вице-мэров, тогда еще пребывавший в должности, написал, выражая как будто общее мнение Партии реформ, что Осиновский не может оставаться таллиннским мэром. В итоге Евгений Осиновский проявил несколько неожиданную для «мастера компромисса» прыть.

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И дело, разумеется, не в детских садах и уж подавно не в проснувшемся чадолюбии реформистов, неожиданно забывших свою любимую мантру о том, где бывает бесплатный сыр. Можно, конечно, сослаться на мнение премьер-министра Кристена Михала, согласно которому, детские сады должны быть бесплатными в интересах всеобщей гармонии, а точнее – в целях достижения единообразия всей системы образования, которое у нас в основе своей бесплатное. Идея всеобъемлющего единообразия вполне укладывается в модель мира Партии реформ, хотя и не очень стыкуется с либеральным мировоззрением в целом. Суть конфликта в ином, и она многослойна.

Партии реформ, которой позарез нужно поправить свой изрядно истрепавшийся и усохший рейтинг, на руку популистское представление о добрых реформистах и злых остальных. Это самый наружный слой. Премьер-министр и председатель Партии реформ Кристен Михал излучал чувство глубокого удовлетворения, когда после изгнания социал-демократов из правящей коалиции на Тоомпеа заявлял, что правительство наконец-то избавилось от «вечного тормоза»: это означало, что в паре с послушной «Ээсти 200» реформисты смогут «наконец-то» делать исключительно то, что им по сердцу.

Надо отметить, что Пяртель-Пеэтер Пере, стараниями которого осуществлялась вся эта якобы «детсадовская» кампания, – очевидная креатура Михала: вспомним, что в свое время именно он называл Пере лучшим кандидатом на пост столичного мэра. Но в деле избавления от «вечного тормоза» в Нижнем городе случилась явная осечка, вызванная тем, что в противодействии полному доминированию реформистов солидарность проявили все остальные члены коалиции, включая «Отечество» и осмелевшую в связи с этим обстоятельством «Ээсти 200».

Что касается «тайного сговора» реформистов с центристами, то, казалось бы, уволенный вице-мэр Пере отчетливо проартикулировал в письме, опубликованном в таблоиде Õhtuleht, его наличие. Но, если прибегнуть к одиозной формуле, «не все так однозначно».

Михал, который, по убеждению большинства, ведет игру с центристами, имеет в виду не только и не столько 2025 год и Таллинн, сколько 2027 год и Тоомпеа. Там союз с ослабленной Центристской партией может оказаться предпочтительнее союза, например, с сильным «Отечеством». Если, понятно, звезды позволят.

Ни одна партия не может полностью исключить возможность сотрудничества с центристами.

О наличии сговора реформистов с центристами, который вернет центристов к власти в столице, писали и бывший центрист, а ныне социал-демократ Танель Кийк, и вице-мэр Таллинна из партии «Ээсти 200» Алексей Яшин, и другие. При этом глава Центристской партии Михаил Кылварт, уверенный в победе на предстоящих выборах в столице, вполне резонно заметил, что предпочитает прийти к власти легитимно, по итогам выборов, а не в результате дворцового переворота.

Высказанная им готовность вести переговоры с Партией реформ тоже имеет в виду ситуацию после выборов. И это совершенно нормально, потому что ни одна партия не может полностью исключить возможность сотрудничества с центристами. В то же время Центристская партия едва ли станет что-то возражать против кандидатуры одного из своих крупнейших спонсоров Урмаса Сыырумаа на пост столичного мэра, выдвинутого в минувшую пятницу Партией реформ. Это выдвижение, как ни крути, может быть истолковано в качестве, если и не сговора, то некоего приглашающего жеста от реформистов центристам. Понятно, что Сыырумаа станет (если станет) халифом на час, поскольку выдвинут на трехмесячный срок, до выборов. Но ведь он может возглавить таллиннскую исполнительную власть и по итогам выборов, если карта ляжет как надо.

Между тем, невзирая на решительный вроде бы демарш Евгения Осиновского, попытки приладить обратно сорвавшуюся крышку и сохранить коалицию не прекращаются. Вице-мэр от Социал-демократической партии Мадле Липпус предложила реформистам заменить Пере кем-то другим и продолжить совместную деятельность. Эта конфигурация, в принципе, аналогична формуле реформистов «горуправа без Осиновского». Единственной партией, выразившей готовность обойтись без реформистов, было, по понятным причинам, «Отечество», но пока оно не предприняло сколько-нибудь активных действий.

В конечном счете не столь уж и важно, есть сговор между Партией реформ и Центристской партией или нет, а зловещее слово «тайный» и вовсе лишено смысла – по той простой причине, что различные партийные комбинации составляют суть политики в парламентском государстве и это ее нормальная практика, которая не исключает никаких конструкций. Особенно после выборов: от союза реформистов с центристами до полного изгнания центристов объединенными усилиями остальных, от сохранения какого-то подобия существующей коалиции (ясно, что без «Ээсти 200», которая хотя бы временно канет в политическое небытие) до триумфального союза Центристской партии, EKRE и «Отечества».