Назад 30.06.25, 11:18 Сначала карточка, потом деньги: Swedbank меняет порядок выдачи наличных в банкоматах С 1 июля 2025 года Swedbank изменит принцип работы банкоматов: при снятии наличных банкомат будет сначала выдавать банковскую карточку, а затем наличные. Это изменение призвано сократить количество ситуаций, когда карточка остается в банкомате.

Фото иллюстративное.

Foto: Andres Haabu

«У клиентов есть тенденция уходить сразу после получения наличных и оставлять карточку в банкомате. Это доставляет неудобства как клиентам, так и банку, – объясняет руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс. – Поэтому в некоторых банкоматах мы протестировали другой порядок: сначала карточка, а затем деньги. Результаты показали, что теперь люди забывают карточки гораздо реже».

Понятно, что это изменение может вызвать вопрос о том, не станет ли теперь тенденцией забывать в банкомате наличные деньги. Такой риск есть, но практика показала, что наличные оставляют в банкоматах гораздо реже, чем карточки.

«Однако, если клиент забудет снять деньги, аппарат запрограммирован на автоматический возврат наличных обратно в кассету через некоторое время, – добавляет Раагметс. – Таким образом можно избежать потери денег, а в случае необходимости клиент может обратиться в банк с объяснением и просьбой о возврате средств».

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Изменения коснутся банкоматов Swedbank по всей Эстонии и вступят в силу 1 июля. Клиенты также будут проинформированы об этом изменении с помощью уведомлений на экранах банкоматов.