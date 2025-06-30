Назад 01.07.25, 06:00 Установщик солнечных панелей: «У меня есть свои цены, я не обязан их никому освещать» Обещал выполнить работу, приезжал, измерял, брал предоплату – и исчезал. Получить что-то обратно получается далеко не всегда. Так, по словам потерпевших, зарабатывает себе на жизнь предприниматель Александр Шереметьев. Сам он заявляет, что все проблемы с заказчиками урегулировал.

У мелкой строительной фирмы денег нет даже на услуги банкротного управляющего, поэтому ее владелец вынужден выкручиваться и отбиваться от недовольных клиентов.

Foto: Jelena Tsenno

Получил под расписку 2050 евро и пропал

Предприниматель Руслан Муртазин с помощью одной из фирм установил солнечные батареи на крыше своего дома в Мууга и остался доволен результатом, но ему захотелось установить панели и на подсобное помещение. Прошлым летом он обратился к Александру Шереметьеву, который ранее работал в этой же компании.

По словам Муртазина, Шереметьев объяснил, что фирма больше не занимается солнечными батареями, но у него есть собственная компания – AS. Assistant OÜ, которая может выполнить нужную работу. Александр предоставил смету и попросил оплатить материалы наличными, поскольку его банковский счет был заблокирован. Руслан согласился, взял в Bigbank потребительский кредит и передал Шереметьеву под письменную расписку 2050 евро, полностью оплату труда стороны договорились произвести после выполнения работ.

На следующий день Шереметьев исчез. Лишь через неделю он вышел на связь, написав, что пока не может приступить к работе, сославшись на личные обстоятельства. Затем снова пропал. Еще через месяц он извинился за задержку, пообещав вернуть деньги в течение недели, однако больше не объявился.

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Муртазин попробовал востребовать долг через суд, однако в январе 2025 года получил от Пярнуского уездного суда ответ: письма, отправленные по пяти возможным адресам проживания Шереметьева, не дошли, а по электронной почте ответа не последовало. Весной Руслан подал заявление в полицию по факту мошенничества, но получил отказ: в действиях Александра полиция не усмотрела состава уголовного преступления, отметив, что, если договоры по какой-либо причине не исполняются, это относится к типичным рискам предпринимательской деятельности. Александру рекомендовали вновь обратиться в суд. Круг замкнулся. «Поверила, потому что писал грамотно» Ольга Шмукерова увидела объявление Александра в группе Facebook «Viimsilased» и связалась с ним, тоже заинтересовавшись установкой солнечных панелей. По ее словам, ее подкупили грамотность, пунктуальность и вежливость в переписке. «Для меня пунктуальность и четкое отношение к делу были очень важны. Именно поэтому я и доверилась», – вспоминает она. Устанавливать панели на обветшалую крышу Александр отказался, но предложил помочь с ремонтом в доме, рассказав, что его отец – тоже строитель и они могут работать вдвоем. Это показалось Ольге убедительным, и Александр взялся за дело. После замеров и своих подсчетов он попросил перевести 2000 евро для закупки материалов на счет в PaySera. Ольга перевела деньги. Горячие новости 26.06.25, 06:00 Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»? 27.06.25, 12:59 Российское производство вернулось на рекордный уровень благодаря оборонке 27.06.25, 09:52 Гостендеры выиграл скандальный предприниматель – конкуренты вне себя Над главным героем нависло уголовное подозрение KM 18.06.25, 19:56 Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Скриншот отправки 2000 евро на счет Александра с пояснением.

Однако работы она так и не увидела. Когда Александр исчез, Ольга написала об этом в Facebook. Пост вызвал широкий резонанс, и вскоре Шереметьев вновь вышел на связь. Со слов Ольги, он извинился, привез 500 евро наличными и материалы на сумму около 700 евро, никаких чеков не предоставив, но написав расписку. Как утверждает Ольга, качество и размеры материалов не соответствовали заявленным, а реальная их стоимость была ниже.

Материалы, привезенные Александром, на сумму 700 евро.

Foto: Личный архив

«Честно говоря, вот этот момент с Facebook лучше всего сработал. Когда он увидел пост, позвонил и сказал: "Вы мне реноме портите!" Я подумала: какое реноме? Серьезно?» – рассказывает она.

После встречи Александр снова пропал. Ольга несмотря на сомнения удалила пост – сдержав данное строителю обещание, хотя остаток суммы (по ее оценкам, около 800 евро) он ей не вернул.

«Дураки когда-нибудь переведутся»

По контактной информации, которую Александр указывал в переписке с клиентами, несложно найти его публикации в соцсетях. Иногда он действует с профиля Aleksandr HR, иногда – анонимно. Его объявления о ремонте и установке солнечных панелей публиковались в тематических группах, а также в группах жителей Виймси и окрестностей.

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Объявления Шереметьева публикуются в тематических группах Facebook.

Свежие объявления от него можно найти и на сайте Okidoki.ee – например, он предлагает установку 3D-забора под ключ. Такие же публикуются от имени его отца.

Как рассказал ДВ Роман Шереметьев, к финансовым вопросам фирмы, принадлежащей его сыну, он не имеет отношения, однако однажды ему пришлось выполнить «услугу за услугу» людям, которые были недовольны тем, как ведет свой бизнес Александр. «Одни приезжали ко мне, спрашивали, как вот быть, туда-сюда. Мы с ними решили вопрос. Я даже им, так сказать, услуга за услугу, скажем... За его долг мне пришлось кое-что сделать», – говорит Роман.

Вести дела с сыном он не советует: «Ну дураков сколько? Переведутся когда-то. Я людей предупреждаю, говорю: “Деньги никакие не давайте вперёд, ничего не давайте и всё. Покупайте сами материалы“».

«Звонила в неподходящее время»

Александр Шереметьев отказался комментировать ДВ события, произошедшие с Русланом, ссылаясь на решение суда. «Там ситуация решена вся через полицию, и как бы есть судебное решение и всё. Никаких вопросов там с Русланом больше нет», – утверждает он. Сам Муртазин, впрочем, это отрицает: «Шереметьев обманывает по поводу решения ситуации – никакого решения нет, деньги не возвращены, и на звонки он не отвечает», – говорит он.

Поясняя, почему он взял деньги у Ольги Шмукеровой и пропал, Александр заявляет: «Я не пропадал, она звонила в неподходящее время. Как бы я не могу отвечать всегда на ее звонки, когда ей хочется <...> Ольге ответил тогда, когда я смог ответить и материал был доставлен».

Александр оценивает материалы, привезенные Ольге после наделавшего шума поста в Facebook, в 1500 евро, однако никаких чеков или других документов, подтверждающих их стоимость, он предъявить не может. «У меня свои цены, поэтому я не обязан их никому освещать, в том числе заказчику. Это приватная информация <...> У нас было с ней оговорено это, и она согласилась на эту сумму. Я ей сказал, что материалы будут стоить такую-то сумму, и всё», – заявляет он. По его словам, наличие расписки доказывает, что вопрос можно считать закрытым.

Это не первые случаи, когда у Александра Шереметьева возникают проблемы с уплатой денег. Так, в марте 2024 года работник его фирмы AS. Assistant OÜ обратился в Комиссию по трудовым спорам в связи с невыплатой ему заработной платы с начала декабря 2022-го по апрель 2023 года на сумму 5352 евро. Комиссия по трудовым спорам сочла заявление обоснованным и требование удовлетворила. Однако денег работник так и не получил и обратился в суд с требованием признать фирму Шереметьева банкротом.

Суд установил, что у должника отсутствуют активы, имеется налоговая задолженность, не поданы налоговые отчеты и отчет деятельности за 2022 год, а также нет имущества, на которое можно было бы наложить взыскание. Должник против неплатежеспособности не возражал, однако поскольку у фирмы Шереметьева не было средств на оплату услуг банкротного управляющего, суд банкротное производство прекратил.

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Как защитить себя?

Предоплата за материалы – обычная практика. Чтобы обезопасить себя, желательно не передавать крупные суммы наличными, а перечислять на банковский счет с назначением платежа и требовать документы, подтверждающие покупку материалов, комментирует юрист бюро Progressor Игорь Алексин. Если же счет поставщика услуги заблокирован, это само по себе может сигнализировать о риске.

«Может быть полезно запросить подтверждение квалификации – дипломы, лицензии, хотя их наличие не всегда гарантирует качество, а отсутствие не всегда означает дилетантизм. В Эстонии строительные работы в большинстве случаев не требуют лицензии, поэтому важны отзывы и информация о компании на порталах Teatmik и e-äriregister», – говорит он.

Имеет ли расписка юридическую силу? «Да. Расписка – это форма волеизъявления. Она может быть написана от руки, в чате или письме. Главное – чтобы в документе были дата, имя и подпись. Электронная переписка также является доказательством», – напоминает Алексин. При этом признание устной договоренности также является формой волеизъявления, но проблема, по его словам, заключается в ее доказуемости. Здесь могут помочь свидетели, советует юрист.

При нарушении обязательств есть три пути: обратиться напрямую к подрядчику, подать в суд или обратиться в Комиссию по потребительским спорам, если заказчик – физлицо. Однако ее решение можно обжаловать в суде. «Все зависит от конкретных обстоятельств: был ли письменный договор, его качество, поведение сторон, есть ли доказательства – фото, письма и так далее», – поясняет юрист.

Для защиты своих интересов следует: – заключать письменный договор – все дополнительные соглашения оформлять письменно – оплачивать работы банковскими переводами, указывая за что конкретно производится плата, а не просто «перевод» – в случае оплаты наличными получать расписку с указанием даты, суммы, имени и подписи представителя строительной компании и указанием того, за что платится сумма – делать фото- и/или видеофиксацию объекта до работ, после работ, а также после завершения основных этапов работ – обсуждать все основные моменты в переписках, а не устно на месте или в телефонном разговоре – делать скриншоты всех основных моментов, которые оговаривались в переписках.

Если вы сталкивались с подобной схемой или подозреваете, что стали жертвой мошенничества, не стесняйтесь рассказывать об этом публично и обращаться в суд, советует юрист. Репутация – это то, на чем держится доверие к частным подрядчикам. И иногда именно огласка становится единственным способом вернуть свои деньги.