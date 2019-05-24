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Фиксирование цены выкупа Grindeks повысило сегодня стоимость акции предприятия

Латвийский регулятор дал добро предприятию Grindeks на возможный выкуп предприятия с биржи. Стоимость акции сегодня растет на 6%.

Grindeks сообщил бирже, что латвийский регулятор разрешил предприятию сделать следующие шаги по выкупу предприятия. На данный момент цена покупки в проспекте значится на уровне 12,59 евро за акцию. Сейчас акции предприятия на бирже стоят 12,2 евро за акцию.