Самые трендовые три месяца

Американские биржи бьют новые рекорды практически каждый день уже на протяжении нескольких месяцев - это знают даже те, кто никогда не инвестировал. Но текущий период роста отличается от предыдущих не только рекордами, но и тем, что рост этот - один из самых ровных и прямолинейных за всю историю фондовых рынков США. Во второй раз с конца 90-х годов индекс S&P 500 входит в такую фазу, когда соотношение трехмесячной доходности к стандартному отклонению достигает рекордного уровня, пересекая отметку 25. Но математические термины мало что скажут рядовому инвестору - давайте разбираться, что же это значит на самом деле.