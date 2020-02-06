Каспар Аллик • 6 февраля 2020
Биржа
Только для подписчиков
Квартальная прибыль Nordecon упала, годовая - выросла
Хотя оборот концерна в четвёртом квартале и вырос на 10%, возросшие финансовые расходы и рост уплаченного подоходного налога подорвал прибыль.
Оборот Nordecon в четвёртом квартале составил 61,2 миллиона евро, а прибыль – 1,25 миллиона. За такой же период позапрошлого года компания заработала оборот в 55,9 миллиона евро и прибыль в 1,97 миллиона.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!