Каспар Аллик • 6 февраля 2020
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NORDECON AS

Квартальная прибыль Nordecon упала, годовая - выросла

.  Фото: Лийз Трейманн

Хотя оборот концерна в четвёртом квартале и вырос на 10%, возросшие финансовые расходы и рост уплаченного подоходного налога подорвал прибыль.

Оборот Nordecon в четвёртом квартале составил 61,2 миллиона евро, а прибыль – 1,25 миллиона. За такой же период позапрошлого года компания заработала оборот в 55,9 миллиона евро и прибыль в 1,97 миллиона.

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