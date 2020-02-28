Худшая неделя со времен прошлого кризиса

Биржи падают уже шестой день подряд: прибыли этого года как не бывало, а индексы ушли в минус. Сегодня ожидается новая волна падения.

После того, как вчера индексы США потеряли более 4%, сегодня утром азиатские рынки обвалились на 2,5-3,7%. Азиатский Dow снизился на 2,7%. За последние 6 дней рынки потеряли более 10%. Фьючерсы на европейские индексы указывают на то, что биржи откроются в минусе на 4%. Фьючерсы на американские индексы тоже говорят о продолжении падения.