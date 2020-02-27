Американские компании в Китае ожидают снижения доходов до 50% из-за коронавируса

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Многие американские компании, работающие в Китае, ожидают потери до 50% годовой выручки, если эпидемия коронавируса продлится до конца лета. Эти данные приводит в своем докладе Американская торговая палата в Китае (AmCham China), представляющая интересы американских компаний в регионе, передает "Коммерсантъ".

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Самым серьезным препятствием для ведения бизнеса в Китае сейчас компании называют проблему с международным транспортным сообщением. Кроме того, очень осложняют ситуацию снижение производительности труда и невозможность для сотрудников добраться до работы.