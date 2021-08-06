Результаты Nordecon разочаровали инвесторов

Строительный объект Nordecon. Фото: Лийз Трейманн

Результаты Nordecon разочаровали инвесторов - в пятницу акция отреагировала на свежий отчет строительной компании падением на 6%.

По словам старшего аналитика LHV Сандера Данила, как оборот, так и доходность Nordecon за второй квартал были хуже ожидаемого. «Хотя портфель договоров увеличился, запуск крупных проектов занимает больше времени, что привело к падению оборота в сегменте строительства зданий», - говорит аналитик. - «В последующие кварталы показатель оборота точно улучшится, но давление на доходность, очевидно, продолжится».