Сегодня - последний день подписки на акции Enefit Green
Подписка на акции Enefit Green - дочерней компании концерна Eesti Energia по производству возобновляемой энергии - заканчивается сегодня, 14 октября в 14:00.
Подписка на акции Enefit Green заканчивается 14 октября в 14:00.Фото: Андрас Кралла
Основной объем размещения Enefit Green составляет 115 миллионов евро, он состоит из эмиссии до 40 816 327 новых обыкновенных акций на сумму 100 миллионов евро и продажи до 6 122 449 существующих обыкновенных акций на сумму 15 миллионов евро, говорится в проспекте эмиссии.
В общей сложности размещается до 71 428 572 новых и существующих обыкновенных акций на сумму до 175 миллионов евро.
Ценовой диапазон предложения акций – от 2,45 до 3,15 евро. Заявка на подписку на акции может быть подана только по цене, соответствующей указанному в проспекте верхнему пределу диапазона цен на акции, то есть 3,15 евро за одну предлагаемую акцию.
Акции публично предлагаются розничным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.
Для подписки на акции требуется наличие счета ценных бумаг. Для подписки на акции юридического лица также необходимо иметь код LEI.
Розничный инвестор в Эстонии, желающий подписаться на акции Enefit Green, должен связаться со Swedbank, LHV Pank или другим оператором счета и подать заявку на подписку в соответствии с проспектом эмиссии.
Ожидается, что торги акциями Enefit Green в основном списке Таллиннской фондовой биржи начнутся 21 октября или в один из ближайших дней к этой дате.
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