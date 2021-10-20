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    Девелоперская компания Hepsor выходит на Таллиннскую биржу

    Член правления Hepsor Хенри Лакс.Фото: Liis Treimann

    Девелоперская компания Hepsor, ведущая деятельность в Эстонии и Латвии, планирует разместить свои акции в основном списке Таллиннской фондовой биржи, сообщает Äripäev.

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