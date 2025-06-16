Назад 16.06.25, 12:54 В Ласнамяэ закрывается паб Old Irish Находящийся в Ласнамяэ паб Old Irish закрывает свои двери: последний день работы заведения – 12 июля, пишет Postimees

Паб Old Irish в Ласнамяэ работал на протяжении почти 3-х лет.

Foto: Facebook

Владелец Old Irish Артемий Сапронов рассказал, что закрытие не связано с экономической ситуацией в стране: «Мероприятия у нас проходят постоянно. Банально продали здание, в котором мы арендовали помещение».

Что будет на месте популярного заведения – пока неизвестно.

Владелец заведений и организатор мероприятий признался, что его команда ищет другое помещение для Old Irish.

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«На данный момент мы точно знаем, что закрываемся, но обещать, что откроемся в новом месте, – пока не можем», – с надеждой сказал Сапронов.