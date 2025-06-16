В Ласнамяэ закрывается паб Old Irish

Паб Old Irish в Ласнамяэ работал на протяжении почти 3-х лет.
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Владелец Old Irish Артемий Сапронов рассказал, что закрытие не связано с экономической ситуацией в стране: «Мероприятия у нас проходят постоянно. Банально продали здание, в котором мы арендовали помещение».
Что будет на месте популярного заведения – пока неизвестно.
Владелец заведений и организатор мероприятий признался, что его команда ищет другое помещение для Old Irish.
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«На данный момент мы точно знаем, что закрываемся, но обещать, что откроемся в новом месте, – пока не можем», – с надеждой сказал Сапронов.
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