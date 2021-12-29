Руководство Arco Vara активно торгует акциями компании
Накануне рождественских праздников члены совета компании по недвижимости Arco Vara активно покупали и продавали акции собственного предприятия, сообщает Äripäev.
Член совета Arco Vara Аллар Нийнепуу (слева) и председатель совета Тармо Сильд.Фото: Лийз Трейманн
Особенно отличился член совета компании Стив Горелик, который за последние дни продал сразу несколько пакетов акций Arco Vara, пишет Äripäev.
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