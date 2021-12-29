Руководство Arco Vara активно торгует акциями компании

Вкус биржи: Джо, зачем ты подставил Джо?

Вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.