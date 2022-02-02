Swedbank собирается выплатить внеочередные дивиденды
Операционная прибыль Swedbank в последнем квартале прошлого года оказалась ниже прогнозируемой. Тем не менее, руководство банка решило выплатить акционерам внеочередные дивиденды.
Штаб-квартира Swedbank в Стокгольме (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
В четвертом квартале 2021 года операционная прибыль Swedbank составила 5,97 миллиарда шведских крон (571 миллион евро), сообщает Äripäev.
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