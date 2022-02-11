Вкус биржи: я инфляцию принёс, за квартиру, за январь

Здание ФРС США в Вашигтоне. Фото: Ting Shen, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлиял на мировые фондовые рынки.

Пранк вышел из-под контроля - инфляция 7,5%. Раньше ФРС был точь-в-точь группа Fantasy: “Это временно!”. Теперь он сменил пластинку на “семь раз повысь ставку”. Мартовское повышение ставки под сомнение уже не ставится и интрига осталась одна: 25 базисных пунктов или 50? “Ничего хорошего, на самом деле”, - успокаивает всех Фуад Расулов.

На эти 2% и живут. Доходность по десятилеткам превысила 2%. Речь не про “две пятилетки за шесть лет”, а про государственные казначейские облигации США со сроком погашения через 10 лет. Полтора процента - уже грабёж, а два - в самый раз. Откуда такое повышение доходности? И подходит ли этот инструмент розничным инвесторам?

Пелотончик тронулся, проблемы осталися. Пока рынки всю неделю колбасило туда-сюда (устроили тут ромашку…), наш любимый Peloton (велосипедики, беговые дорожки - в общем, всё, что заставляет вас спрыгнуть с дивана) взлетел за несколько дней на 57%. Как такое могло быть, ведь с компанией всё плохо? Всё дело в волшебных пузырьках: несколько гигантов хотят выкупить нашу Пелотошу с потрохами. Кому же достанется главный приз?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.