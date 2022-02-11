  • Поделиться:

    Вкус биржи: я инфляцию принёс, за квартиру, за январь

    Здание ФРС США в Вашигтоне.Фото: Ting Shen, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлиял на мировые фондовые рынки.

    Пранк вышел из-под контроля - инфляция 7,5%. Раньше ФРС был точь-в-точь группа Fantasy: “Это временно!”. Теперь он сменил пластинку на “семь раз повысь ставку”. Мартовское повышение ставки под сомнение уже не ставится и интрига осталась одна: 25 базисных пунктов или 50? “Ничего хорошего, на самом деле”, - успокаивает всех Фуад Расулов.
    На эти 2% и живут. Доходность по десятилеткам превысила 2%. Речь не про “две пятилетки за шесть лет”, а про государственные казначейские облигации США со сроком погашения через 10 лет. Полтора процента - уже грабёж, а два - в самый раз. Откуда такое повышение доходности? И подходит ли этот инструмент розничным инвесторам?
    Пелотончик тронулся, проблемы осталися. Пока рынки всю неделю колбасило туда-сюда (устроили тут ромашку…), наш любимый Peloton (велосипедики, беговые дорожки - в общем, всё, что заставляет вас спрыгнуть с дивана) взлетел за несколько дней на 57%. Как такое могло быть, ведь с компанией всё плохо? Всё дело в волшебных пузырьках: несколько гигантов хотят выкупить нашу Пелотошу с потрохами. Кому же достанется главный приз?
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

«Эстонская швея получает 1500 евро, а украинской мы должны платить 2500? Это нелогично!»
Энн Вескимяги: вместо военной истерии надо заниматься более важными темами
Вкус биржи: я инфляцию принёс, за квартиру, за январь
Инвестор
Прибыль Coop Pank в январе выросла почти на 40%
Чистая прибыль Coop Pank в январе составила 1,5 млн евро, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет
Чистая прибыль Coop Pank в январе составила 1,5 млн евро, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовая ДВ: год-два – и в дамках!
В понедельник прошло первое заседание по уголовному делу бывшего министра образования Майлис Репс. Можно порадоваться, что оно так быстро дошло до суда, но опасения вызывает срок, в течение которого его собираются рассматривать: как минимум год. Сама Репс, судя по одному из её редких интервью, уверена, что слушания растянутся даже на 5-7 лет.
В понедельник прошло первое заседание по уголовному делу бывшего министра образования Майлис Репс. Можно порадоваться, что оно так быстро дошло до суда, но опасения вызывает срок, в течение которого его собираются рассматривать: как минимум год. Сама Репс, судя по одному из её редких интервью, уверена, что слушания растянутся даже на 5-7 лет.
Все мнения
Эпицентр
Владельцу завода компании Windoor грозит арест счетов
Компания Windoor Facades, выполняющая фасадные работы, уже более полугода не может рассчитаться с подрядчиками - предприятию грозит арест счетов, поскольку терпение кредиторов на пределе.
Компания Windoor Facades, выполняющая фасадные работы, уже более полугода не может рассчитаться с подрядчиками - предприятию грозит арест счетов, поскольку терпение кредиторов на пределе.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: я инфляцию принёс, за квартиру, за январь
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлиял на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлиял на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение